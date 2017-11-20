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"Биржа губернаторов" - почему "акции" Игоря Орлова пошли вниз?

Канал «ПолитБрокер» опубликовал последние данные с «Биржи губернаторов» (механизм выявления индекса неясен).

Они таковы:

Акции вверх:

Бурков А.Л., Омская область;

Копин Р.В., ЧАО;

Якушев В.В., Тюменская область;

Акции вниз:

Аксёнов С.В., Крым

Овсянников Д.В., Севастополь

Орлов И.А., Архангельская область

Орлова С.Ю., Владимирская область

Тарасенко А.В., Приморский край

Результат главы региона вызвал сомнения у наблюдателей.

Директор департамента информации администрации Архангельской области Иван Новиков:

…я обращаюсь к экспертам канала «ПолитБрокер», чтобы они обязательно пояснили падение акций, потому что их позиция для нас, нашей работы очень важна. На самом деле, я удивлен падением рейтинга, в конце года Владимир Владимирович Путин назвал Архангельскую область в десятке регионов, которые привлекли самый большой процент инвестиций в основной капитал, также мы демонстрируем хорошие показатели по валовому региональному продукту, что говорит о живой, развивающейся экономике региона. В марте мы открываем сразу шесть социально-экономических объектов на юге региона. 2 февраля у нас будет муфтий, мы открываем самую северную мечеть в стране. Поэтому я не вижу причин для снижения рейтинга губернатора Архангельской области.

Политтехнолог Айк Аджоглян:

- В конкретно сегодняшней ситуации, я бы не выделял никаких негативных факторов, которые могли бы повлиять на рейтинг архангельского губернатора. Например, митинги Навального прошли по всей стране, у нас они прошли достаточно спокойно, задержан один активист, может быть это могло сказать на снижении рейтинга. Каких-то внутриэлитарных конфликтов в регионе не наблюдается. Ситуация в целом стабильная. Идет подготовка к выборам президента, причем достаточно активно. Возможно, есть какие-то подводные камни при реализации инвестпроектов, которые есть в регионе, например, проекта «Белкомур», но как это напрямую влияет на рейтинг губернатора?! Падение Орлова в предыдущих рейтингах, да, коррелировалась с историей с депутатом Госдумы Андреем Палкиным. Там было понятно, Андрей Васильевич привлекал к себе внимание, и это не могло не сказаться на рейтинге губернатора. Поэтому сейчас, я считаю, что ситуация стабильная, нет падения, но нет факторов, которые могли бы повлиять на рейтинг «Акции вверх», то есть положительной динамики я тоже не вижу. Все стабильно».

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов:

- Орлов проделал действительно большую работу. Регион при нем развивается, и развивается динамично. Да, на это есть объективные причины: оборонзаказ для «Звездочки», экспорт леса, экономически выгодная для региона конъюнктура и так далее. Но самое главное для губернатора – сформировать эффективную команду. Орлов смог сформировать достаточно эффективную команду, которая работает. Я бы вообще сказал, что сейчас на Северо-Западе Орлов является, наверное, одним из трех губернаторов, которые работают максимально эффективно. Я не беру новых глав, которые себя еще не показали, но он входит в тройку наиболее стабильных и эффективных губернаторов.  

01 февраль 10:46 | : Политика

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