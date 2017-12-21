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Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- КРАО (от безденежья?) встало на партизанскую тропу… и это не шутка;

- какой фильм собирается на базе Архангельского тралового флота продюсер Цекало;

- газета «Архангельск» объявила набор в школу каскадеров;

- мэр Сольвычегодска записался в хипстеры;

- зачем спикер Архангельского областного Собрания депутатов сократил фамилию на четыре буквы…

…и об этом тоже вы узнаете из нового выпуска злобно-футуристической передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной в обеденный перерыв и на коленках членами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Как и всегда по средам в студии сидят-мудят-прихлебывают – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

31 январь 16:20 | : Политика / Экономика / Скандалы

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«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
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