Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кумовство под прицелом. Игорь Скубенко проверил семейные связи городских чиновников

На оперативном совещании со своими заместителями глава Северодвинска вновь поднял вопрос о кумовстве в городской администрации.

Напомним, поводом для расследования Игоря Скубенко стал запрос одного из информационных агентств о том, почему в органы муниципалитета трудоустраиваются родственники уже работающих в них сотрудников.

- Я посмотрел представленные в пятницу сведения о семейных узах. Еще раз повторюсь: с кумовством буду разбираться жёстко! Я не против работающих профессионалов, но у нас - не завод, а орган власти, и здесь труд семейных династий недопустим, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что лично оценит компетентность и уровень подготовки чиновников-родственников.

- Прошу включить меня в аттестационную комиссию и в обязательном порядке звать на все контрольные мероприятия, связанные с названными людьми, - поставил задачу Игорь Скубенко.

 

29 январь 14:05 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (198)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20