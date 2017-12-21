Кумовство под прицелом. Игорь Скубенко проверил семейные связи городских чиновников

На оперативном совещании со своими заместителями глава Северодвинска вновь поднял вопрос о кумовстве в городской администрации.

Напомним, поводом для расследования Игоря Скубенко стал запрос одного из информационных агентств о том, почему в органы муниципалитета трудоустраиваются родственники уже работающих в них сотрудников.

- Я посмотрел представленные в пятницу сведения о семейных узах. Еще раз повторюсь: с кумовством буду разбираться жёстко! Я не против работающих профессионалов, но у нас - не завод, а орган власти, и здесь труд семейных династий недопустим, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что лично оценит компетентность и уровень подготовки чиновников-родственников.

- Прошу включить меня в аттестационную комиссию и в обязательном порядке звать на все контрольные мероприятия, связанные с названными людьми, - поставил задачу Игорь Скубенко.