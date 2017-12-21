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Игорь Скубенко взялся за кумовство в городской администрации

На оперативном совещании с руководителями структурных подразделений глава города поставил вопрос о кумовстве в стенах действующей власти.

Поводом для жёсткого разговора стал запрос одного из информационных агентств о том, на каком основании в администрацию устраиваются родственники работающих в ней людей.

- Требую до конца дня представить мне полную «матрицу» семейных связей в администрации Северодвинска. С кумовством буду разбираться жёстко, - заявил Игорь Скубенко.

Он напомнил присутствующим о том, что Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих, действующий в Северодвинске, никто не отменял.

- Работа родственных подрядов и семейных династий в администрации Северодвинска недопустима! Речь идёт не только о конфликте интересов, но и о морально-этических качествах городских чиновников, - заключил Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

25 январь 16:41 | : Политика

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