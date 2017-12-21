Кумир тех, кому за... В Архангельской области формируется штаб кандидата в президенты Павла Грудинина

В Архангельской области отмечен рост популярности кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

В число его поклонников входят представители возрастной группы 55+, относящаяся к самым дисциплинированным избирателям, с уважением относящихся к своему конституционному долгу.

Судя по всему, Грудинин нравится слабому полу своей харизмой альфа-самца, в чём он вполне успешно конкурирует с основным кандидатом. Мужчин же привлекает его должность директор совхоза и прочая атрибутика времен социализма. Что касается более молодых, то тут кандидат-коммунист может рассчитывать, разве что, на принцип «мы ждем перемен… и неважно, каких».

Также стоит учитывать, что упомянутая выше возрастная группа наименее активна в соцсетях, где о Грудинине ходят разные мнения.

По сведениям ИА RUSNORD, полученным из собственных источников, в Архангельской области формируется избирательный штаб кандидата, который возглавит депутат архангельского Горсовета, имеющий отношение к журналистике, Александр Гревцов.

В список доверенных лиц войдут: Михаил Козлов, Андрей Репневский, Владимир Кулаков.

Редакция оценивает шансы Павла Грудинина как весьма призрачные…