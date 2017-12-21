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Константин Щемелинин: Когда рухнет рубль?

Чем больше рублей (при том же самом количестве товара), то выше курс рубля к доллара. Объем денежной массы — это М2, показатель, который публикуется ЦБ России. 

Вариант №1. 

Главный банк РФ (также, как и другие центральные банки мира) умеет квалифицированно бороться с проявлениями инфляции, а значит, истинный курс доллара к рублю бывает только после кризисов. Последний кризис был в 2014-2015 годах — рассмотрим его. 

Зимой 2014-2015 гг. в России было 32,1 трлн. рублей (наличных и безналичных). Курс доллара в то время был равен 65 руб. за USD. 

На протяжение всей осени 2017 года размер М2 рос примерно на 200-300 млрд., последнее значние М2 на ноябрь равно 40,1 трлн. руб., поэтому можно принять значение М2 равное 40,5 трлн. руб. на зиму 2017-2018 гг. 

Как видно, за 3 года количество рублей увеличилось в 40,5/32,1=1,26 раза, то есть реальный, настоящий курс доллара на сегодняшний день, без влияния ЦБР, равен 65*1,26≈82 руб. за USD. 

Денежная масса увеличилась за 3 года на 26%, то есть годовая инфляция равна 8%! Это то, что есть в реальности, а не в расчетах Росстата! 

Вариант №2. 

После предпоследнего кризиса, в январе 2010 года, показатели М2 и курса доллара были естественными, истинными, экономически верными: 15,2 трлн. руб. и 29,7 руб. за USD. 

При современных М2=40,5 трлн. руб., курс должен быть 79 руб за USD. 

Вывод: оба варианта расчета показывают, что сегодняшний курс доллара должен быть равен 80 рублей за 1 USD. 

Но мы видим прямо сейчас курс порядка 57-58 руб. за USD. Почему так? Потому что Банк России умело борется с последствиями инфляции, не допуская выхода самой инфляции на валютные рынок.  

Внимание! ЦБР борется не с самой инфляцией, а с проявлением инфляции на валютном рынке!

Разница между сегодняшним курсом на рынке, сформированным под влиянием ЦБР, и теоретически рассчитанным, составляет 80/58=1,38, что недостаточно для прорыва «загнанной внутрь» инфляции наружу, поэтому не стоит беспокоиться о том, что после выборов Президента России «все упадет»: рубль не упадет, потому что не пришло еще его время рухнуть.

Константин Щемелинин, крымский писатель

23 январь 10:35 | : Политика / Экономика

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