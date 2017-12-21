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Светлана Бральнина больше не глава Котласского района

Глава Котласского р-на Светлана Бральнина, с весны позапрошлого года находящаяся под следствием, сегодня сложила с себя полномочия. Ранее районные депутаты приняли ее отставку.

Пока временно исполняющей обязанности главы района назначена Татьяна Сергеева. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение этой должности (в настоящее время в Архангельской области отменены прямые выборы глав муниципальных образований).

Напомним, Бральниной (которая, находясь под следствием, официально вступила в брак и добавила к своей фамилии Бачурихина) подозревается в коррупции, в частности, в получении взяток при заключении муниципальных контрактов. Также следствие инкриминирует ей мошенничество (брала деньги в долг без отдачи).

 

22 январь 10:52 | : Политика

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