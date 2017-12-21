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Читайте в первых Итогах недели от 21 января 2018 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Иран на грани фола – «Персидская весна» сорвалась из-за разношёрстности недовольных масс;

- Любовь вне закона – феминистки решили сжить Казанов со свету;

- Тайны генетики - в России начинается паранойя с школьной безопасностью;

- От мусора к литературе – главному редактору журнала «Двина» предложено уйти в частный бизнес.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40289-itogi-nedeli-s-15-po-21-yanvarya-2018-goda.html

21 январь 08:38 | : Политика

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