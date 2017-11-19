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Политолог: Архангельск входит в список наиболее оппозиционных регионов

Политолог Григорий Меламедов, чаще всего публикующийся на «Эхо Москвы», предлагает не вести пустопорожние разговоры о бойкоте президентских выборов, а посмотреть на реальные цифры по регионам.

Суммируя данные президентских выборов 2012 г. и думских выборов 2016 г., получаем список регионов с наименьшей явкой (первая цифра – явка на президентских, вторая – на думских):

 

Иркутск (56% и 33%), Сахалин (57 и 37), Томск (58 и 34), Москва (58 и 35), Владимир (53 и 38), Карелия (55 и 39), Пермь (55 и 35), Архангельск (58 и 36), Тверь (58 и 41).

 

Добавим регионы, отличившиеся очень низкой явкой только в 2016 году: Санкт-Петербург, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Ярославль – везде явка ниже 38%.

 

Теперь список регионов, где Путин получил наименьший процент голосов в 2012 году: Москва, Калининград, Иркутск, Сахалин, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Приморье, Омск, Магадан, Новосибирск, Кострома, Орел.

 

И список регионов, где Прохоров (представитель правых сил на президентских выборах 2012 года) получил больше всего: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, Томск, Владимир, Ярославль, Хабаровск, Архангельск, Пермь, Свердловская область.

 

Очень похожие списки, правда? Явка меньше всего там, где электорат наиболее оппозиционный и наименее пропутинский.

Впрочем, местные наблюдатели считают, что низкая явка в их регионе связана не столько с оппозиционными настроениями, сколько с особенностями северного климата, влияющего на общую активность населения Поморья («отмороженность»).

 

20 январь 07:55 | : Политика

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