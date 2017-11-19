"Все Вконтакт!". Александр Цыбульский пытается руководить Ненецким округом через соцсети

Молодой и продвинутый глава НАО Александр Цыбульский пробует руководить доверенным ему субъектом Российской Федерации… через соцсети.

Из публикации провластного интернет-ресурса NAO24.ru:

Александр Цыбульский задал вопрос главе образовательного ведомства о ходе проверки школ округа на предмет усиления контроля доступа в них. Соответствующее поручение глава НАО дал на своей странице Вконтакте после инцидента в одной из школ Перми, где в понедельник произошла драка с применением ножей.

Илья Иванкин (в недавнем прошлом министр образования в правительстве Архангельской области – примечание редакции) на вопрос главы региона о том, как исполняется его поручение, ответил, что слышит о нем впервые.

- Коллеги, я не случайно именно таким образом сформулировал свой вопрос, потому что хочу обратиться к вам с просьбой внимательно относиться к моим страницам в социальных сетях. Это не страницы Александра Цыбульского как просто человека, это аккаунты главы региона, и все, что в них публикуется, носит официальный характер и подлежит восприятию вами, как руководства к действию, - сказал врио губернатора.

Кроме того, глава НАО обратился к своим коллегам с просьбой завести свои страницы в социальных сетях и использовать этот ресурс как инструмент обратной связи с жителями округа.

(на фото: вот он какой - заполярный Айфончик)



