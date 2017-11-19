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В мэрию Архангельска пришел волейболист

Сегодня в штате мэрии Архангельска появился еще одни северодвинец. Место начальника Управления физкультуры и спорта занял Владимир Павлов.

О нем известно, что он, прежде всего, волейболист. Родился 21 июня 1966 году в Архангельске. В 1989 году окончил институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта по специальности физическая культура и спорт, квалификация преподаватель-тренер по волейболу. Работал в Северодвинске в спортивном комбинате «Строитель» тренером-преподавателем по волейболу, заместителем директора по спортивной работе, заведующим спортивным отделом. С 2014 года – в администрации Северодвинска в отделе физической культуры и спорта.

Об ушедшем в отставку с этого поста Александре Иванове известно, что он не пришелся по душе спортивной общественности областной столицы.

Пока же о Павлове можно сказать… что у него не самое удачное портфолио.

17 январь 16:40 | : Политика

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