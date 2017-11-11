Мэрия Архангельска: Кабинет Кирилла Лебединского займет Лариса Цуркан

Место директора департамента организационной работы и протокола архангельской администрации Кирилла Лебединского, считавшегося последним чиновником павленковского призыва и не вышедшего на работу после новогодних праздников, пустовало недолго.

Как стало известно редакции из собственных источников, уже завтра его кабинет займет Лариса Цуркан, до этого работавшая в должности ведущего консультанта Архангельского областного Собрания. Среди регионального политического бомонда она считается одним из лучших специалистов по организации избирательного процесса.

Наблюдатели поздравляют горадминистрацию Архангельска с удачным кадровым решением и, соответственно, выражают сочувствие Архоблсобранию с такой потерей.