Готовится к эфиру постновогодний выпуск "Сказок бабушки Галины"

- кто наложил кучу в центре Архангельска;

- что пожелала архангелогородцам блогер Елена Горяшина по дороге в Кейптаун;

- за чем ушел маэстро Лебединский из архангельской мэрии;

- как жить с фамилией Черток и званием архангелец;

- изыди, или кто теперь работает продюсером кинопоказа на телеканале «Правда Севера».

Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из постновогоднего выпуска похмельно-оздоровительной передачи «Сказки бабушки Галины», придуманной и сотворенной ленами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».

Как обычно вас развлекают: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).