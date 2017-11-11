Готовится к эфиру постновогодний выпуск "Сказок бабушки Галины"

- кто наложил кучу в центре Архангельска;
- что пожелала архангелогородцам блогер Елена Горяшина по дороге в Кейптаун;
- за чем ушел маэстро Лебединский из архангельской мэрии;
- как жить с фамилией Черток и званием архангелец;
- изыди, или кто теперь работает продюсером кинопоказа на телеканале «Правда Севера».
Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из постновогоднего выпуска похмельно-оздоровительной передачи «Сказки бабушки Галины», придуманной и сотворенной ленами Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело».
Как обычно вас развлекают: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).