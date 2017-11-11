Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Если ВС Украины пойдут в атаку?

В конце 2017 года США одобрили поставку Киеву тяжелых снайперских винтовок «Баррет» и противотанковых комплексов «Джавелин». Многие эксперты посчитали это знаком того, что рано или поздно ВСУ пойдут на Донецк и Луганск, сорвав перемирие «Минск-2». 

Рассмотрим гипотетический вариант того, что это случится. 

Прежде всего, армия Украины все годы с 2015-го постепенно усиливалась: западная военная помощь плюс обучение сделали из ВСУ гораздо более мощную военную машину, чем она была в 2014 году. Но у этой военной армады мало снарядов — через 2-3 недели интенсивных боев артиллерия ВСУ замолчит сама собой. В то же время защитники ЛДНР стали слабее из-за того, что их ряды покинули множество мотивированных ополченцев, взявшие в руки оружие в 2014 году. 

На сегодняшний день ВСУ превосходят по силе ВС ЛДНР в 3-4, а то и 5 раз. Нет сомнения, что в будущем эта пропорция усилиями западных стран станет только нарастать. Из-за этого победа армии Украины кажется предрешенной: разные эксперты дают ВСУ от 2 до 6-7 дней на выход и блокаду границы с Россией, ну а дальше — в течение, максимум, месяца Донбасс будет зачищен от всех, кто сопротивляется Киеву. 

Войска ЛДНР на фронте расположены таким образом: вблизи линии противостояния — небольшие, слабо вооруженные отряды, а в отдалении — наиболее мощные подразделения. Такая схема расположения позволит атакующим войскам Украины легко углубиться на десятки километров, обходя крупные городские агломерации, но при этом у ВСУ открываются фланги, по которым и станут действовать основные силы защитников Донбасса, усиленные танками. Именно в этих условиях «Джавелины» позволят пехоте армии Украины успешно противостоять донецким и луганским бронетанковым колоннам, сделав победу над войсками ВСН еще более легкой. 

Но восставший Донбасс — это лишь часть проблемы для России: основная проблема — это сама Украина, ее стремление в НАТО и реальная вероятность того, что ядерные ракеты США, нацеленные на Москву, могут быть размещены где-нибудь в районе Сум или Чернигова. Исходя за этого понимания геополитической ситуацию, РФ не сможет остаться в стороне, если вдруг ВСУ пойдут в широкомасштабное наступление на ЛДНР. 

Если вспомнить, как развивалась война в Южно Осетии в августе 2008 года, то, по аналогии с ними, война на Донбассе вполне может развивать так: 

1) Раннее утро первого дня.  

Скорее всего, наступление ВСУ на ЛДНР начнется ранним утром. В бой будут брошены огромные силы — порядка 100 тыс. чел., сотни танков и другой военной техники. Не следует ожидать какого-либо постепенного нарастания уровня напряженности — за очень спокойным, почти мирным временем внезапно начнется полномасштабная война. Учитывая прошлый опыт боев защитников Донбасса во время всевозможных обострений типа боев в конце февраля — начале января 2017 года, этот мощный удар, вероятно, застигнет ополченцев врасплох. 

2) Утро. 

Армия Украины будет успешно продвигаться вперед; передние рубежи обороны будут ЛДНР или окружены, или уничтожены; а основные силы ЛДНР будут спешно готовиться к выступлению. В целом, фронт обороны в ЛНР и ДНР рухнет и начнется маневренная война. Именно в это время в Москве будет принято решение о начале операции по принуждению Украины к миру. 

3) Около полудня. 

В бой вступят основные силы защитников Донбасса. Бои приобретут динамику, атаки и контратаки смешают все в единую кашу, плохо понятную даже в штабах. Примерно в это же время Москва начнет операцию по принуждению Киева к миру: скорее всего, первоначально это будут авиационные и ракетные удары по наступающим войскам армии Украины. Первые удары, вероятно, будут нанесены по комплексам ПВО Украины ракетами типа «Искандер» и «Калибр», а затем в бой вступит фронтовая авиация РФ. 

4) Конец первого дня.  

К концу дня войска Украины глубоко вклинятся на земли восставших регионов. СМИ будут полны сообщениями и анализами. Страны Западного мира будут угрожать России новыми санкциями, а США будут говорить, что готовы отправить своих солдат на помощь Киеву. 

5) Ночь перед вторым днем. 

Те, кто принимает решения, будут думать, спорить, планировать и нервничать. 

6) Второй день — развилка. 

6.1) Армия Украины уходит: Киев принимает решение о возвращении к линии противостояния. Конфликт исчерпан, но Россия получает новые санкции от Запада, на которые ответит своими антисанкциями. Это вполне вероятный вариант. 

6.2) Армия остается, но вперед не идет: Киев принимает решение об остановке наступления, но отходить к первоначальной линии фронта не будет: в этом случае ЛДНР окажутся рассеченными на несколько частей. Это крайне маловероятный вариант, так как полномасштабная война этим не завершится, а лишь будет отложена на несколько дней. 

6.3) Армия Украины идет вперед, к российско-украинской границе. Это самый реалистичный вариант, так как победа Киева уже близка. Далее будем рассматриваться только его. 

7) Второй день — продолжение. 

РФ накапливает силы в Ростовской области, укрепляет границу с Украиной, но на территорию Украины не входит, при этом Россия все также атакует ВСУ фронтовой авиацией. Ракеты вряд ли будут использоваться, потому что их мало, и ракеты надо беречь. 

8) Примерно третий-пятый день. 

Значительные участки границы между Россией и Украиной заняты ВСУ, многие защитники Донбасса сражаются в окружении, в Киеве готовятся праздновать победу. Начинаются разговоры в СМИ о скором входе войск ВСУ на территорию Крыма. Интенсивность действий российской авиации возрастает. В Москве принимается решение об использовании сухопутных войск непосредственно на территории Украины. 

9) Примерно шестой-седьмой день. 

Ввод в бои на Донбассе, скорее всего, 8-й армии МО РФ. Россия наносит удары «Калибрами» и «Искандерами» вглубь территории Украины, включая цели в Киеве; также начинает применяться стратегическая авиация РФ и силы Черноморского Флота. 

Ситуация в ЛДНР становится непонятно: кто побеждает — не ясно. Официальной войны между Россией и Украиной нет. 

10) Вторая неделя боев — новая развилка. 

10.1) Киев готов остановить войну, начинаются переговоры, перемирия, отводы войск. В итоге линия противостояния окажется такой, что крупные города Донбасса (прежде всего, Донецк) окажутся далеко от линии фронта, и дончане, как и луганчане окажутся избавлены от обстрелов со стороны ВСУ в будущем.  

Вполне возможно, что новая граница между Украиной и ЛДНР проляжет по границам Донецкой и Луганской областей. РФ, вероятно, вскоре признает независимые ДНР и ЛНР, но в мире их не признают. Возобновится санкционная война РФ с Западном, но Россия, теперь уже вполне официально, по просьбе руководства непризнанных в мире донбасских республик, разместит свои войска на территориях ДНР и ЛНР. Маловероятен, но возможен вариант вхождения ДНР и ЛНР в состав России по результатам референдумов, которые основные страны мира не признают. 

Это самый реалистичный вариант для завершения атаки ВСУ на ЛДНР. 

Неочевидными результатами могут оказаться последующий экономический расцвет Донбасса и гиперинфляция на Украине. 

10.2) Киев готовится ко всеобщей мобилизации. 

Ситуация окончательно выходит за рамки локального конфликта на Донбассе. РФ начнет готовить к войне свои вооруженные силы: вероятно, численность войск, выделенная для действий на украинском направлении, достигнет 200-300 тыс. солдат; и, скорее всего, на направлении главного удара будет действовать 1-а танковая армия. Кудивлению многих, война между Россией и Украиной все также объявлена не будет. Этот вариант выглядит менее реалистичным, чем первый.  

(Развитие ситуации дальше – не тема данной статьи).

Как-то так вполне может быть, но необязательно, что будет!

Константин Щемелинин, крымский писатель

09 январь 09:44 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 26. Роль устьянской колбасы в деле экс-министра Улюкаева
"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (30)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.