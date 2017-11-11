Константин Щемелинин: Если ВС Украины пойдут в атаку?

В конце 2017 года США одобрили поставку Киеву тяжелых снайперских винтовок «Баррет» и противотанковых комплексов «Джавелин». Многие эксперты посчитали это знаком того, что рано или поздно ВСУ пойдут на Донецк и Луганск, сорвав перемирие «Минск-2».

Рассмотрим гипотетический вариант того, что это случится.

Прежде всего, армия Украины все годы с 2015-го постепенно усиливалась: западная военная помощь плюс обучение сделали из ВСУ гораздо более мощную военную машину, чем она была в 2014 году. Но у этой военной армады мало снарядов — через 2-3 недели интенсивных боев артиллерия ВСУ замолчит сама собой. В то же время защитники ЛДНР стали слабее из-за того, что их ряды покинули множество мотивированных ополченцев, взявшие в руки оружие в 2014 году.

На сегодняшний день ВСУ превосходят по силе ВС ЛДНР в 3-4, а то и 5 раз. Нет сомнения, что в будущем эта пропорция усилиями западных стран станет только нарастать. Из-за этого победа армии Украины кажется предрешенной: разные эксперты дают ВСУ от 2 до 6-7 дней на выход и блокаду границы с Россией, ну а дальше — в течение, максимум, месяца Донбасс будет зачищен от всех, кто сопротивляется Киеву.

Войска ЛДНР на фронте расположены таким образом: вблизи линии противостояния — небольшие, слабо вооруженные отряды, а в отдалении — наиболее мощные подразделения. Такая схема расположения позволит атакующим войскам Украины легко углубиться на десятки километров, обходя крупные городские агломерации, но при этом у ВСУ открываются фланги, по которым и станут действовать основные силы защитников Донбасса, усиленные танками. Именно в этих условиях «Джавелины» позволят пехоте армии Украины успешно противостоять донецким и луганским бронетанковым колоннам, сделав победу над войсками ВСН еще более легкой.

Но восставший Донбасс — это лишь часть проблемы для России: основная проблема — это сама Украина, ее стремление в НАТО и реальная вероятность того, что ядерные ракеты США, нацеленные на Москву, могут быть размещены где-нибудь в районе Сум или Чернигова. Исходя за этого понимания геополитической ситуацию, РФ не сможет остаться в стороне, если вдруг ВСУ пойдут в широкомасштабное наступление на ЛДНР.

Если вспомнить, как развивалась война в Южно Осетии в августе 2008 года, то, по аналогии с ними, война на Донбассе вполне может развивать так:

1) Раннее утро первого дня.

Скорее всего, наступление ВСУ на ЛДНР начнется ранним утром. В бой будут брошены огромные силы — порядка 100 тыс. чел., сотни танков и другой военной техники. Не следует ожидать какого-либо постепенного нарастания уровня напряженности — за очень спокойным, почти мирным временем внезапно начнется полномасштабная война. Учитывая прошлый опыт боев защитников Донбасса во время всевозможных обострений типа боев в конце февраля — начале января 2017 года, этот мощный удар, вероятно, застигнет ополченцев врасплох.

2) Утро.

Армия Украины будет успешно продвигаться вперед; передние рубежи обороны будут ЛДНР или окружены, или уничтожены; а основные силы ЛДНР будут спешно готовиться к выступлению. В целом, фронт обороны в ЛНР и ДНР рухнет и начнется маневренная война. Именно в это время в Москве будет принято решение о начале операции по принуждению Украины к миру.

3) Около полудня.

В бой вступят основные силы защитников Донбасса. Бои приобретут динамику, атаки и контратаки смешают все в единую кашу, плохо понятную даже в штабах. Примерно в это же время Москва начнет операцию по принуждению Киева к миру: скорее всего, первоначально это будут авиационные и ракетные удары по наступающим войскам армии Украины. Первые удары, вероятно, будут нанесены по комплексам ПВО Украины ракетами типа «Искандер» и «Калибр», а затем в бой вступит фронтовая авиация РФ.

4) Конец первого дня.

К концу дня войска Украины глубоко вклинятся на земли восставших регионов. СМИ будут полны сообщениями и анализами. Страны Западного мира будут угрожать России новыми санкциями, а США будут говорить, что готовы отправить своих солдат на помощь Киеву.

5) Ночь перед вторым днем.

Те, кто принимает решения, будут думать, спорить, планировать и нервничать.

6) Второй день — развилка.

6.1) Армия Украины уходит: Киев принимает решение о возвращении к линии противостояния. Конфликт исчерпан, но Россия получает новые санкции от Запада, на которые ответит своими антисанкциями. Это вполне вероятный вариант.

6.2) Армия остается, но вперед не идет: Киев принимает решение об остановке наступления, но отходить к первоначальной линии фронта не будет: в этом случае ЛДНР окажутся рассеченными на несколько частей. Это крайне маловероятный вариант, так как полномасштабная война этим не завершится, а лишь будет отложена на несколько дней.

6.3) Армия Украины идет вперед, к российско-украинской границе. Это самый реалистичный вариант, так как победа Киева уже близка. Далее будем рассматриваться только его.

7) Второй день — продолжение.

РФ накапливает силы в Ростовской области, укрепляет границу с Украиной, но на территорию Украины не входит, при этом Россия все также атакует ВСУ фронтовой авиацией. Ракеты вряд ли будут использоваться, потому что их мало, и ракеты надо беречь.

8) Примерно третий-пятый день.

Значительные участки границы между Россией и Украиной заняты ВСУ, многие защитники Донбасса сражаются в окружении, в Киеве готовятся праздновать победу. Начинаются разговоры в СМИ о скором входе войск ВСУ на территорию Крыма. Интенсивность действий российской авиации возрастает. В Москве принимается решение об использовании сухопутных войск непосредственно на территории Украины.

9) Примерно шестой-седьмой день.

Ввод в бои на Донбассе, скорее всего, 8-й армии МО РФ. Россия наносит удары «Калибрами» и «Искандерами» вглубь территории Украины, включая цели в Киеве; также начинает применяться стратегическая авиация РФ и силы Черноморского Флота.

Ситуация в ЛДНР становится непонятно: кто побеждает — не ясно. Официальной войны между Россией и Украиной нет.

10) Вторая неделя боев — новая развилка.

10.1) Киев готов остановить войну, начинаются переговоры, перемирия, отводы войск. В итоге линия противостояния окажется такой, что крупные города Донбасса (прежде всего, Донецк) окажутся далеко от линии фронта, и дончане, как и луганчане окажутся избавлены от обстрелов со стороны ВСУ в будущем.

Вполне возможно, что новая граница между Украиной и ЛДНР проляжет по границам Донецкой и Луганской областей. РФ, вероятно, вскоре признает независимые ДНР и ЛНР, но в мире их не признают. Возобновится санкционная война РФ с Западном, но Россия, теперь уже вполне официально, по просьбе руководства непризнанных в мире донбасских республик, разместит свои войска на территориях ДНР и ЛНР. Маловероятен, но возможен вариант вхождения ДНР и ЛНР в состав России по результатам референдумов, которые основные страны мира не признают.

Это самый реалистичный вариант для завершения атаки ВСУ на ЛДНР.

Неочевидными результатами могут оказаться последующий экономический расцвет Донбасса и гиперинфляция на Украине.

10.2) Киев готовится ко всеобщей мобилизации.

Ситуация окончательно выходит за рамки локального конфликта на Донбассе. РФ начнет готовить к войне свои вооруженные силы: вероятно, численность войск, выделенная для действий на украинском направлении, достигнет 200-300 тыс. солдат; и, скорее всего, на направлении главного удара будет действовать 1-а танковая армия. Кудивлению многих, война между Россией и Украиной все также объявлена не будет. Этот вариант выглядит менее реалистичным, чем первый.

(Развитие ситуации дальше – не тема данной статьи).

Как-то так вполне может быть, но необязательно, что будет!

Константин Щемелинин, крымский писатель