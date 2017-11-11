Вроде не КПСС. Архангельское отделение "Единой России" срочно пополняет ряды своих сторонников

В связи с приближающимися выборами президента РФ, АРО «Единая Россия» решила пополнить ряды своих сторонников (а то вдруг проголосуют не за того кандидата).

За процесс отвечает председатель регионального совета сторонников ЕР Александр Дятлов: «Именно структура сторонников является тем механизмом, через который в Партию осуществляется приток новых членов Партии. Необходимо активнее взаимодействовать со сторонниками Партии, информировать их о возможностях поддержки Партии, о реализации мероприятий, проводимых Партией, привлекать их к проведению, давать возможность вносить предложения по реализации задач и целей Партии».

Последнее пополнение рядов сторонников (на фото) - генеральный директор компании «Титан-девелопмент» Ирина Фролова, Егор Мамонов и Алексей Раков, представляющие Архангельский колледж менеджмента и Архангельский техникум строительства и экономики.

В связи с вышеизложенным, наблюдатели вспоминают, что и в советские времена гарантией успешного карьерного продвижения было членство в КПСС. Правда, там действовали строгие квоты на прием… много партийцев страна была не в состоянии прокормить.