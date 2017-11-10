Соловецкий калейдоскоп от Олега Кодолы

Олег Кодола, организатор независимого коммерческого туризма, блогер, член Ассоциации «Вольное дело»:

Когда очередное СМИ попросило меня написать статью о "происходящем на Соловках между населением и церковью", мне не хотелось складывать слова в банальщину... Лет восемь назад о соловецком беспределе кричал только я, а теперь об островах, РПЦ, реставрации и прочих деталях нашего соловецкого бардачка не пишет только ленивая собака, но для непосредственного участника событий любая, даже интересная статья, кажется стекляшкой, выпавшей из калейдоскопа. И я попробовал починить калейдоскоп...



Мы живём в эпоху перемен, просто сейчас в России временно победили ортодоксальные КГБшники, пасущие олигархов и окормляющие бюджетников под телевизионный лай костюмированных казаков-байкеров и фриков из числа патриотично заквашенной общественности. То, что именно этот цветастый балаганчик формирует сегодня повестку дня, – закономерный итог не только официальной восемнадцатилетней поддержки мракобесия, но и добровольных усилий тех, кого сейчас называют «либеральной», а ранее – просто «интеллигенцией». Так уж вышло: много раз в истории России думающая часть придумывала себе идеалы, а когда они воплощались – горько плакала, но всё равно вытягивалась в струнку при первых аккордах любого из трёх одинаковых гимнов. В 1989 году только у одного человека хватило смелости остаться сидеть. Остальные стоят до сих пор.



Читаю «Новую газету»: книгу Юрия Бродского «Соловки. Лабиринт преображений», отмеченную специальным призом премии «Просветитель», пытаются… запретить. Пишут, что письмо от «жителей поселка Соловецкий» о «признаках действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих» поступило из аппарата уполномоченного по правам человека генерала Москальковой. Оговорюсь, как соловчанин: абсолютно большая часть населения Соловков это не подписала. Но пусть подписавших мало, они – важная часть балаганчика, галёрка, чьи выкрики считаются «гласом народа».



Книга у Юрия Аркадьевича действительно вышла неоднозначная, многомерная, редчайшая по глубине мысли и ясности образа, складывающая странным, но увлекательным калейдоскопом попов и чекистов, тюрьму и Соловецкий монастырь, бесов и праведников… Чего стоит одна фраза: «Признание насилия на Секирной горе чудом преображает ангелов в приставов, кучеров – в крыс, веру – в ханжество, а море – в дом ракетоносцев, способных уничтожить землю». Такие книги в старших классах читать надо.



Но каждый раз, когда очередной журналист берётся описывать происходящее между РПЦ МП и населением на Соловках, он неизбежно попадает в ловушку восприятия, описывая только «здесь и сейчас», где находятся он и его респонденты… Между тем, история православной Церкви на Руси насчитывает уже тысячу лет, и потому её мотивы и цели выходят за рамки сиюминутности, а кроме того – проникнуты осознанием собственной, оттого – якобы очень важной исторической миссии, которая (на мой взгляд) часто сводилась к прямой трансляции требований власти: Рюриковичи, татаро-монгольские ханы, опричники, поляки, Романовы, коммунисты, чекисты – в национальной игре «царь горы» Русская Церковь всегда поддерживала и будет поддерживать тех, кто сверху, ибо всякая власть, как известно, не только «от Бога», но и всласть.



В 1988 году на Соловках после почти семидесятилетнего перерыва возникла православная община, давшая начало восстановлению Соловецкого монастыря. Весёлый был год, год надежд… В январе 1988 года вступил в действие Закон «О государственном предприятии», отпустивший цены и превративший рубль в пустоту; в феврале случились погромы в Сумгаите; в апреле «Правда» опубликовала статью «Принципы перестройки»; в мае начал действовать Закон «О кооперации СССР»… На волне гласности ЦК резко ослабил контроль над Церковью, демонстрируя приверженность демократическим ценностям, среди которых свобода вероисповедания – одна из базовых. В этой обстановке руководство СССР не могло проигнорировать торжественное празднование Тысячелетия Крещения Руси. Празднование стало переломом сознания всех, кто обладал сознанием. Интеллигенция Союза, вечно тоскующая «по чему-нибудь другому», с корчагинским энтузиазмом окунулась в религию (в данном случае – православие) как альтернативу коммунизму. По всей стране народ стал образовывать религиозные общины и восстанавливать храмы, а РПЦ резко усилила своё внутриполитическое влияние. Таким образом, организация православной общины на Соловках в 1988 году произошла в рамках всеобщей моды на заполнение идеологической пустоты. То есть, ровно тогда, когда ЦК разрешил верить без наказания: михалковский гимн спели – и айда креститься.



В 1990 г. рухнула Берлинская стена, СССР начал вывод войск из Чехословакии, в Москве сняли Дзержинского, установили Соловецкий камень, а исполняющим обязанности наместника Соловецкого монастыря был назначен игумен Герман (Чеботарь), к которому вскоре перебрался его родной брат, иеромонах Зосима (Чеботарь). Иногда для того, чтобы вкус блюда полностью раскрылся, необходим соус… Первый год «лихих девяностых» известен «парадом суверенитетов»: трясло весь бывший СССР – погромы в Баку, война в Нагорном Карабахе, затянувшийся конфликт в Приднестровье, грузино-абхазская война, столкновения в Таджикистане… Один мой давний соловецкий друг, известный на селе молдаванин с итальянской фамилией, отвечал на вопрос, кем же были первые насельники Соловецкого монастыря, просто: «Беженци. С Приднестровья». С тех пор, в течение вот уже почти 30 лет, отец Зосима (Чеботарь) является бессменным экономом монастыря. Добавим перчика в наше историко-современное блюдо: до 1917 года в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер отбывал свой срок еретик Иннокентий, основатель «секты иннокентьевцев», сегодня – самой влиятельной на территории Молдавии и Румынии. Первым скитом, который подвергся восстановлению из руин в конфетку, стал скит Голгофо-Распятский… В августе 1991 года, когда в Москве вскочил ГКЧП, на Соловках было 2 монаха и 4 послушника, и чью сторону они поддерживали в тот момент, достоверно не известно. Патриархия быстро начала урезать вольницу и выстраивать иерархию, которую позже назвали «вертикалью»: тысячелетняя традиция управления сработала раньше, чем правительство РФ, за двадцать пять лет опустившееся от семибанкирщины до назначения Шуйского царём. В начале 1992 года Патриарх Алексий II назначил наместником Соловецкого монастыря игумена Иосифа (Братищева). Чеботарь (Герман) был понижен до духовника обители... Тем не менее, завершение литургии в главном соборе Соловков и сегодня иногда поётся по-молдавски, а многими паломническими группами на Соловках предводительствуют статные чернобородые монахи, говорящие с акцентом… В этом же, 1992 году, Борис Ельцин, находясь, видимо, в очередном патриотическом угаре, одним росчерком пера подарил остров Валаам РПЦ МП. Вместе с жителями. Трагедия валаамцев, изгнанных Церковью с островов, показала, как повезло соловчанам, что президент до них тогда не доехал.



Становление монастыря на Соловках проходило при большой моральной поддержке населения: «Одеялами с ними делились», – вспоминал тот же друг… Естественно, что интеллигенты были впереди: бывший завлит Таганки, его жена, музейные работники… Сейчас, правда, этот же авангард строчит доносы об оскорблённых чувствах, но… тогда же они правильно поступали, да? Конечно, иногда возникало непонимание. Например, когда Зосима высказал своё отношение к археологическим памятникам Соловков – загадочным каменным лабиринтам: «Собрать все эти камни, да вывезти на материк, чтобы туристов не привлекали»… Тогда эти слова воспринимались как досадное мнение не слишком образованного, но уважаемого подвижника. И уж совсем никто не хотел обращать внимание на ясно выражаемое желание монахов «забрать всё» и избавиться от населения. Но… Интеллигенция не только Соловков, но и всей страны, поддерживала церковные начинания, немало способствуя передаче РПЦ МП множества ценностей: в августе 1993 года музей-заповедник Коломенское передал Соловецкому монастырю 7 предметов из своих запасников. В 1994 году Соловецкому монастырю передали в пользование Савватиевский скит, ныне ограждённый высоким кованым забором – всё, что передаётся РПЦ МП, только ею и используется. 31 декабря 1994 года город Грозный был превращён в руины, и кремлёвской власти, погрузившейся в болото развала, было не до Церкви, которая на волне возрождения медленно и верно прирастала памятными крестами, прихожанами, музейными ценностями и церквями, постепенно подбираясь к статусу самого крупного владельца недвижимости на территории Российской Федерации. До двухтысячных Россию лихорадило и трясло: чеченские войны, преступность, кризисы, теракты… Соловецкий монастырь, как и вся РПЦ МП, постепенно обрастал подворьями, хозяйством, скитами и деньгами.



1999 год стал переломным в новейшей истории России во всех отношениях: бомбардировки Югославии и проблема Косово, обнажившие внешнеполитическую слабость России; вторжение в Дагестан; взрывы в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске… Косяк «чёрных лебедей» заставил Ельцина задействовать на политической арене вариант «преемник». Церковь в это время, уже выстроив «вертикаль», задумалась о ритуальном обосновании своих претензий. В июне 1999 года на острове Анзер было объявлено об обретении мощей священномученика Петра Зверева. Метод, с помощью которого, прости Господи, установили, что это кости именно архиепископа Воронежского, скончавшегося на Анзере от тифа в 1929 году, и, наверняка, погребённого в общей тифозной могиле, неизвестен до сих пор. Обретение мощей стало прологом к дальнейшему спектаклю, разыгранному как по нотам не только на Соловках, но и в России.



Под Новый, 2000-й год, президент Ельцин подарил россиянам в новые президенты премьер-министра по фамилии Путин, который удовлетворял запросам «жёсткой руки», сложившимся в течение 1999 года. Уже в январе 2000-го года Путин сразу засекретил весь оборонный бюджет. Тогда все это восприняли с радостью, и нечего сейчас удивляться тому, что военные игрушки занимают 35 % годового бюджета РФ. В феврале 2000-го патриарх Алексий II благословил возобновление монашеской жизни на острове Анзер; в марте назначил скитоначальника, и уже 11 июня святыми были признаны 30 погибших заключённых Соловецкого лагеря, а в церковном календаре появился новый праздник – Новомучеников Соловецких. Пиар-службам Кремля надо брать пример с РПЦ МП: от находки неизвестных костей до установления общероссийского праздника прошёл всего один год.



Российская власть в этот момент так же, как и РПЦ МП, искала идеологическое обоснование своих действий. Направленность идеологии для широкой общественности была ещё неизвестна, но новый президент знал самое важное: любая идеология должна транслироваться. Поэтому в сфере телевидения был разгромлен НТВ, а в сфере кино создан «Российский кинопрокат» – 100 % государственная организация, чья деятельность через четыре года была признана убыточной. Роскинопрокат стал первой ласточкой вертикальной, но убыточной государству любви: в этом же году правительство РФ отдало агропромышленный комплекс на разграбление «вертикально интегрированным корпорациям».



В то время монастырь ещё не набрал нужную силу, чтобы перетянуть всё соловецкое одеяло на себя, и РПЦ МП приходилось идти на компромиссы с минкультом. Для осуществления многоходовочки был нужен авторитетный, профессиональный, но лояльный РПЦ МП музейщик. В августе 2000 года был назначен новый директор музея – Михаил Лопаткин, ещё в 1995 году награждённый церковной медалью св. бл. кн. Даниила Московского. При Лопаткине началась разработка Стратегического плана развития Соловецкого музея. Решением коллегии министерства культуры РФ от 14 мая 2001 № 3 Стратегический план был одобрен, но… частично. Распоряжением министерства культуры и министерства госимущества РФ постройки анзерских скитов были переданы монастырю в безвозмездное пользование сроком на 49 лет, а Михаил Васильевич – награждён грамотой Патриарха. Мне кажется, что сдача Анзера тогда воспринималась как «отступные», но – коготок увяз – всей птичке пропасть.



Зафиксировать чудесную передачу в августе приехал лично Владимир Путин, побывавший на Анзере и отстоявший всенощную с Патриархом. Я был на Анзере перед прилётом президента, и видел, как безжалостно вырубались предполагаемые вертолётные площадки. Уже тогда стоило задуматься, почему новый президент не посетил экспозиции музея, а отдал предпочтение открытой религиозной демонстрации, но все рукоплескали каждому шагу новой «жёсткой руки». Естественно, в момент визита «первого лица» доступ на Анзер был перекрыт, что понравилось лицам рангом пониже, да харизмой пожиже. На всех возможных местах высадки на остров встали хмурые бородатые дяди неспортивного вида, но в чёрной форме под лейблом «Святая Русь». Здесь я впервые увидел наших, родных, доморощенных православных фундаменталистов, охранявших часть родины от её граждан, которым было отказано в свободном посещении острова, изобилующего памятниками ЮНЕСКО, водными источниками, лесными территориями и прочими береговыми линиями федерального подчинения: либо в составе музейной экскурсии, либо по «благословению», что в любом случае означало – только за деньги.



По совпадению, в этом же, 2001 году, на Анзере был уничтожен пожаром деревянный амбар XIX века. В дальнейшем соловецкие пожары слижут не один деревянный памятник XIX века, а пожары ветхого жилья и памятников «в целом по России» внесут значительный вклад в развитие строительной отрасли и станут традиционным способом изгнания лишних жителей или уничтожения охранного статуса здания. Кстати, на месте требовавшего реставрации, но так удобно сгоревшего в центре посёлка скотного двора XIX века сейчас красуется новенькая монастырская гостиница XXI века, но не меньшей плотности размещения.



Все 2000-е корпорация РПЦ МП прирастала, не считая собственных бизнес-подразделений, деньгами налогоплательщиков: в марте 2002 года почему-то по благословению Патриарха Алексия II храм, который строился на мои и ваши налоги при «карманном РЖД» Техническом университете путей сообщения, получил статус «приписного к Соловецкому подворью в Москве». С этого года монахи «чуют силу» и самовольно захватывают федеральный памятник – комплекс Свято-Вознесенского скита на Секирной горе. Через некоторое время два амбара XIX века на Секирной горе были разобраны «за ветхостью» – с глаз долой, из памятников – вон. С этого момента становится понятно, что подобная безнаказанность разрешена с самого верха и может основываться только на личных договорённостях «первых лиц». Так начиналась практически официальная административная поддержка РПЦ МП вообще и Соловецкого монастыря в частности.



В этом же, 2002 году, по решению туда-суда был уничтожен последний независимый телевизионный канал – ТВ6. Тогда же появился закон об экстремистской деятельности, применяемый сегодня по любому поводу – от распространения откровенно экстремистских идей до лайканья безобидных постов. Кстати, в 2016 году за «лайки и репосты» было осуждено 4 046 человек. Клясть чиновников и клерикалов стало нельзя – их объявили «социальными группами», а экстремистом – каждого, кто «посягает на права человека и гражданина в связи с его принадлежностью к религиозной или языковой группе». Если кто-то не видит связи между неизвестными костями, объявленными мощами Петра Зверева, найденными на Анзере, поездкой туда Путина и законом об экстремизме – тот слеп.



Безнаказанные, а точнее – благословлённые всеми уровнями власти захваты памятников, говорить о которых нельзя без опаски быть записанным в «экстремисты», стали перемежаться захватами территорий: жизнь Соловецкого посёлка изрядно разогрел запрет детскому Соловецкому яхт-клубу ходить на своих богомерзких яхтах по Святому озеру. По настоятельной просьбе игумена монастыря занятия рекомендовали перевести… в Ледовитый океан, поскольку Белое море – его южный залив. Детский яхт-клуб прекратил своё существование – никто не собирался рисковать жизнями детей, кроме… сановников Соловецкого монастыря.



В 2003 году в Санкт-Петербурге открывали памятник академику Андрею Сахарову. Елена Боннер, вдова академика, уже тогда высказалась, что «в сегодняшней России не нужно ставить памятник Сахарову», хотя к созданию памятника власти отношения не имели – это был подарок от граждан Петербурга. На открытии памятника цитировали стихи Евгения Евтушенко: «Мы слишком слиплись с низким и нечистым, и сложности решая грубо, в лоб, еще поплачем по идеалистам, которых мы вгоняем сами в гроб». В 2003 году власть России уже многим напоминала коррумпированную диктатуру: в тот год, когда в Грузии произошла «революция роз», в результате которой была уничтожена грузинская коррупция, из Уголовного кодекса РФ с целью «гуманизации системы наказаний» была удалена мера конфискации имущества, которая эффективно применялась более 80 лет.



Летом 2005 года В. Путин впервые созвал Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, где заявил, что Россия не допустит финансирования из-за рубежа политической деятельности общественных организаций. В 2003-м он уже поднимал эту тему, когда говорил, что «правозащитные организации действуют по воле донора», напрямую обвиняя правозащитные организации в получении денег от Запада и выполнении его политических заказов. В этом же году впервые праздновали День народного единства – правительство научилось делать «новые праздники на старых костях». Путин пояснял: «Тогда люди разных вер, разных национальностей, сословий объединились, чтобы спасти Родину, отстоять российскую государственность». Внутренняя идеология России в этот момент была полностью и чётко обозначена: православие, государственность, поиск врагов. Интеллигенция начала поплакивать, но было поздно: православие заменило КПСС.



В 2005 году главой администрации Соловков был выбран заместитель Лопаткина – Дмитрий Луговой, а насельники Сергиево-Радонежского скита перекрыли единственную дорогу на остров Большая Муксалма шлагбаумом, который исчез быстро, но осадочек оставил… Уже в сентябре Соловецкий музей, Соловецкий монастырь и администрация МО «Соловецкий район» подписали пакет документов, определяющий «Стратегию развития Соловков» и включающий передачу Соловецкому монастырю согласованного списка памятников истории и культуры. С этого момента федеральный музей фактически установил полный контроль над светской властью посёлка, технически двигаясь в правильном направлении – согласовывать любые действия в нашем соловецком бардаке намного легче, если твой оппонент – твой же подчинённый. Уже с подачи Лугового Соловки лишили статуса района и районного бюджета, превратив в вечно дотационное село – нищими, как известно, управлять легче. По иронии судьбы закон «Об общих принципах местного самоуправления» появился только в следующем году – и полностью выхолостил понятие «местное самоуправление».



В 2006 году под Секирной горой Юрий Дмитриев нашёл массовые захоронения Соловецкого лагеря особого назначения. Сегодня там стоит памятная церковь и поминальный крест, стоят кресты над расстрельными ямами, ежегодно поминаются соловецкие новомученики… Но историк Дмитриев сегодня сидит, а лагерные могильники, разбросанные не только по Соловкам, но и по всей России, искать больше никто не будет – праздник-то уже есть, чего тратится… В тот год Соловецкий монастырь начал активно вмешиваться в светскую жизнь посёлка настоятельными просьбами, которые «телефонным правом» транслировались администрацией Архангельской области. В результате администрация Соловецкого посёлка была вынуждена запретить проведение в соловецком ДК дискотек для молодёжи в дни постов и религиозных праздников. В 2007 году, опять «по звонку» из администрации области, в поселковом клубе запретили показ фильма «Код да Винчи». Соловки стали первой территорией в России, где кино запретили по идеологическим соображениям. В 2008 году череда административных запретов сделала невозможным показ кинофильмов и проведение увеселительных мероприятий, директор клуба остался без работы и просто уволился по собственному желанию. Государственная идеология с помощью административного ресурса способна уничтожить любое хорошее в борьбе за своё. В этом же году состоялась маленькая победоносная война с Грузией, после которой Россия признала два «новых государства»: Южную Осетию и Абхазию.



Соловецкий музей все эти годы «доживал»: открывал выставки и экспозиции, вёл научную и издательскую деятельность, но уже было понятно, что игра идёт в одни ворота – в Святые. В 2009 году, несмотря на медали и грамоты, музейщика Михаила Лопаткина «ушли» с должности директора, после чего он был избран главой администрации Соловецкого посёлка. Правда, ненадолго: Михаил Васильевич понимал, что его «уход» с поста директора музея означает полный крах светской модели управления Соловками. Через месяц после выборов главы, приказом министра культуры Российской Федерации № 138-КФ директором Федерального государственного учреждения культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» был назначен некто Шутов Владимир Викторович, по совместительству оказавшийся наместником Соловецкого ставропигиального мужского монастыря Порфирием. Помню, написал запрос в прокуратуру с просьбой объяснить, на каком основании церковный сановник без профильного образования и опыта руководства музеем был назначен директором федерального музея… Ответ был незатейлив: на основании КЗОТ. С таким же успехом можно было ответить: «Потому что гладиолус». Кстати, Патриархом РПЦ МП, видимо, тоже «согласно КЗОТ», в 2009 году был избран Кирилл Гундяев, который старается ежегодно бывать на Соловках в дни церковного праздника Преображения. К приезду Патриаха приурочено ежегодное совещание сотни чиновников, задействованных в программе развития Соловков. Уверен, если бы чиновники с Патриархом приезжали на Соловки зимой, это уменьшило бы дефицит мест для туристов летом и способствовало развитию соловецкого туризма зимой, но здравомыслие, к сожалению, не является характерной чертой организаторов церковно-чиновничьих мероприятий. Кстати, бюджет РФ 2009 года впервые был признан дефицитным (7,3 %): сказались высокие госрасходы на фоне падения цен на нефть.



27 апреля 2010 года архи-директор музестыря Порфирий Шутов заключил сам с собой 109 договоров о передаче имущества религиозного назначения из музея в безвозмездное пользование монастырю. 25 июня 2010 года Патриарх Кирилл призывал создать «православную» зону на Урале, в городке Верхотурье, и попросил на это богоугодное дело 3,5 миллиарда бюджетных (читай: моих и твоих) денег. Государство ответило, что деньги на «зону» будут. 30 июня губернатор Архангельской области Михальчук, творчески, но топорно развивая мысль Патриарха, заявил: «Туристы будут находиться на островах строго ограниченное время. Размещать гостей на ночной отдых можно будет в отелях на материке, а гостиницы архипелага предоставить паломникам, которым необходимо намного больше времени для посещения монастыря…». Светское население Соловков увидело в этом заявлении прямую угрозу своему существованию: государственный чиновник очень высокого ранга официально призвал разделить граждан России по религиозному признаку, но не был привлечён за экстремизм – закон, как известно, применяется к врагам, а не к членам своей «социальной группы». Так зарождалось понятие РИМ – «религиозно-историческое место», – троянский статус которого сегодня поддержан министерством культуры и планируется к введению на Соловках. Не будем останавливаться на том, что даже внутри Церкви до сих пор нет единого мнения об этом статусе.



Летом 2010 года жители Соловков отправили официальную жалобу президенту и правительству, которая несколько дней висела в новостном топе «Яндекса»: «Итак, мы жалуемся! Мы жалуемся высшим лицам Российской Федерации, хотя мы понимаем, что именно Вы и создали такую ситуацию в нашей жизни и на наших островах. Мы оскорблены наплевательским отношением к нам – гражданам Российской Федерации. Нам стыдно наблюдать, как под термином «модернизация страны» происходит архаизация сознания народа, разбазаривание музейных ценностей, клерикализация государственных функций. На нашем примере мы видим, что Президент и Председатель Правительства так и не нашли в себе силы и мужество создать настоящее гражданское общество, в замен которого нам сегодня предлагают неосоветский строй с РПЦ в роли КПСС. И пусть наш посёлок – следствие истории страны, но мы не хотим быть жертвами этой истории. Мы требуем разработки и общественной публикации программы развития наших островов, которая учитывала бы не только интересы церковников и власть предержащих, но интересы всего населения посёлка, мнение экспертов туризма и специалистов музейного дела независимо от его религиозной, этнической и политической принадлежности. Потому что мы и есть – народ России». Жалоба осталась без ответа. Этим же летом были уничтожены «приморские партизаны». Они мотивировали свои действия «беспределом правоохранительных органов». Экономист и политик Михаил Делягин комментировал: «Это чудовищная трагедия, причем обоюдная. С одной стороны, жалко погибших, вряд ли они были такими уж зверями, вероятно, просто подвернулись под горячую руку. С другой – жалко людей, которые доведены до такого отчаяния, что пожертвовали своими жизнями просто ради того, чтобы обратить внимание общества на проблему… Россия проходила безысходность и безнадежность террора в начале XX века. Ужасно, что нынешняя клептократия возвращает Россию в положение 100-летней давности».



В марте 2011 года, неожиданно для всех, главой администрации Соловков был избран независимый кандидат Алексей Ефипов. Этот последний всплеск местного самоуправления был беспрецедентным для того времени, за что всех и покарали. В 2012 году, из самой из столицы, на должность вице-губернатора по развитию инфраструктуры нашего села был назначен «бывший чекист, подполковник запаса, глубоко верующий человек» – Роман Балашов, всплывший откуда-то из недр администрации президента. Алексей Ефипов был смещён с должности главы после череды перевыборов, организованных московскими пиарщиками во главе с вице-губернатором. Заодно – условно осуждён за растрату… 5 тысяч рублей, потраченных на подтверждённую командировку. Главой администрации был «выбран» свадебный генерал, а сам вице-губернатор, нарушая закон о разделении ветвей власти, лично присутствовал на сессиях муниципальных соловецких депутатов, указывая, что надо подписать, а что – нет. Кстати, островная депутатско-музейная интеллигенция подписывала, что скажут. Впрочем, как всегда. В этом же году стало окончательно понятно, что сохранение памятников на Соловках не входит в задачи «реставраторов»: уникальный монастырский валунно-бревенчатый причал просто заменили на железо-бетонный, помпезно облицованный гранитом, но ничем не напоминающий утраченный памятник. И ничего – все утёрлись.



На Соловки за последние годы пролилась Ниагара бюджетного финансирования: в рамках ФЦП «Развитие Соловецкого архипелага» с 2012 по 2016 годы через структуру, подконтрольную вице-губернатору Балашову, прошло 6,2 миллиарда рублей. В 2013 году доклад Счётной палаты РФ бесстрастно фиксировал: «Акты приёмки выполненных ремонтно-реставрационных работ на Соловецком архипелаге подписываются со стороны Минкультуры без выезда на объекты, в результате чего работы на объектах, находящихся в пользовании Монастыря, принимаются при наличии уже ранее выявленных Счетной палатой недостатков». Сухие слова означают следующее: так как памятники музея фактически управляются монастырём, контроль расходования бюджетных средств невозможен. Тем не менее, в 2013 году стоимость ФЦП на 2014-19 годы оценивалась уже в 39,7 миллиардов рублей. Естественно, по поручению президента Российской Федерации. У меня, как у соловецкого жителя, складывается ощущение, что заработная плата у нынешнего директора музея и его пяти замов от 213 до 444 тысяч в месяц, а средняя по музею – 15 тысяч – тоже по поручению президента. Местный курьёз: все заместители директора – глубоко верующие, особенно бывший парторг Соловецкого музея. А вот насчёт самого директора я сомневаюсь…



Николай Васильев, директор центра экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей, объяснял, как и куда исчезают бюджетные деньги, выделенные на реставрацию: «На любой заказ выделяют сумму, прописывают проектную документацию, согласно ей уже составляют завышенную смету. Фактически выполняют 60–70 % от всей работы. Принимающие органы с закрытыми глазами приостанавливают реставрацию на этих этапах. Затем оставшиеся деньги обналичиваются и делятся между участниками: заказчиками, рабочими и чиновниками. Изменить систему очень трудно, так как все сводится к конкурсу. Выиграть его честно практически невозможно. У минкульта есть свои прикормленные организации, которым отдается 95 % заказов. К сожалению, отмывка средств подобным образом в министерстве культуры популяризирована. Это не просто позор, а бедствие мирового масштаба».



Учитывая, что большая часть реставрационных средств по линии минкульта вкладывается в реставрацию именно православных религиозных памятников для дальнейшей передачи РПЦ МП, можно смело предположить, что Николай Васильев, как русский интеллигент, в череде конечных бенифициаров бюджетных средств забыл указать одну важную категорию участников, и список вполне мог бы звучать так: оставшиеся деньги обналичиваются и делятся между участниками - заказчиками, рабочими и чиновниками и церковными сановниками. Говорят, что последние станут первыми.



В 2016 году убежал с должности куратора Соловков Роман Балашов. В 2017 году деятельность агентства по развитию Соловецкого архипелага была признана неэффективной. Как сообщила прокуратура Архангельской области, подведомственное агентству ГКУ АО «Соловецкая дирекция» «не организовало надлежащий строительный контроль, исполнительная документация либо отсутствует, либо составляется небрежно, акты приемки выполненных работ согласовываются без проверки фактического выполнения работ, которые выполняются не в соответствии с проектом». Отчёт прокуратуры 2017 года повторил отчёт Счётной палаты 2013 года.



После аннексии Крыма, поддержки «ДНР-ЛНР» и введения экономических санкций против России экономическая картинка внутри России стала не такой радужной: господдрежка православия, огосударствление экономики и постоянный поиск врагов привели к резкому сокращению количества кормушек. Этот год на Соловках запомнился тем, что акты «выполненных реставрационных работ» по Соловкам были подписаны директо-дритом Порфирием Шутовым не сразу: для урегулирования споров между заказчиком и подрядчиком потребовался выезд на Соловки группы людей в погонах. В сентябре 2017 года самая низшая ступенька местной «вертикали власти», ставленник Романа Балашова, директор муниципального предприятия Михаил Магид был арестован при получении взятки от одного из партнёров. Зато его бывший начальник, Роман Балашов, всплыл опять неожиданно, но уже на должности заместителя полпреда президента по Калинградской области. С другой стороны – чего удивляться? – такие не тонут.



Очевидно, что финансирование РПЦ МП не снижается и снижаться не будет. И если многим кажется, что это происходит по воле Путина, то я позволю себе другую версию. Ещё при Ельцине, власть, находившаяся в условиях идеологической импотенции, сговорилась с РПЦ МП – передача Валаама тому подтверждение. Церковь раньше, чем Путин, использовала «вертикаль»; раньше, чем Путин, научилась штамповать «национальные праздники»; с точки зрения тысячелетней истории, Путин – лишь один из почти полутора сотен «официальных» правителей России со времени Владимира Крестителя. Их много, Церковь – одна: не он первый – не он последний.



Потому историк Юрий Дмитриев будет сидеть – никому не нужны конкуренты в сфере национальной памяти. Историк Юрий Бродский будет удивлённо восклицать: «Обвинить меня в экстремизме — это как обвинить моего друга Юрия Дмитриева в изготовлении порнографии». Публикации «Новой газеты» будут вызывать возмущённые комментарии и ритуальный плач по свободе. Гляжу на всё это, и мечтаю: когда-нибудь интеллигенция поймёт, что слушать три раза одну и ту же песню в исполнении одного и того же автора, по крайней мере – глупо; а аплодировать ему – стыдно. Когда-нибудь…