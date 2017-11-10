Константин Щемелинин: Почему бы не переименовать Российскую Федерацию?

Современная страна, в которой большинство живущих являются русскими, называется Россией или Российской Федерацией. Ранее эта страна называлась так: РСФСР, Российская республика, Российская империя, Русское царство, Московское княжество, а также Древняя Русь.

К достоинствам нынешнего названия страны следует отнести:

1) Россия – тем самым, современная страна является продолжателем РСФСР, Российской республики и Российской империи.

2) Федерация – тем самым, современная страна является продолжателем Российской Советской Федеративной Республики.

К недостаткам нынешнего называния страны следует отнести:

1) Россия порождает россиян. Кто такие россияне? Какое отношение они имеют к русским?

2) Отсекается свыше пятисот лет истории: из называния Российская Федерация не следует, что Русское царство, Московского княжество и Древняя Русь были предшественниками современного государства.

Таким образом, предлагается изменить двойное название государства с «Российская Федерация, она же Россия» на «Русская Республика, она же Россия».

1) Русская Республика объединяет в себе всю тысячелетнюю историю от Древней Руси до нынешней России, связывая воедино с помощью русского народа.

2) Республика – это наиболее естественное государственное устройство с точки зрения русского народа после падения Российской империи: Российская Республика и Российской Советской Федеративной Республика.

В Италии живут итальянцы, а Италия – это Итальянская Республика.

Во Франции живут французы, а Франция – это Французская Республика.

В России живут русские – почему бы России не стать также и Русской Республикой?

Константин Щемелинин, крымский писатель