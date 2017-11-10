Нефть в 2018 году. Прощание с Резервным фондом РФ

С 1 января 2018 года Резервный фонд России как часть стабилизационного фонда перестал существовать. Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы буду направляться напрямую в фонд национального благосостояния.

Созданный в 2008 году стабилизационный фонд в основе своей взял опыт ряда нефтедобывающих стран. В первую очередь Норвегии, которая еще в прошлом веке создала фонд будущих поколений. Это своего рода подушка безопасности страны в случае возникновения неблагоприятной экономической ситуации.

Нынешняя экономическая ситуация в России наводит на мысль, что все эти реорганизации стабилизационного фонда носят вынужденный характер.

Выполнение социальных и пенсионных программ, программа перевооружения армии, стареющее население России и отрицательное сальдо прироста населения в прошлом году - это далеко не все вопросы, которые требуют значительных финансовых вливаний.

Да, Россия на правильном пути и постепенно снижает свою зависимость от экспорта нефти и газа. Но это программа будет решена не завтра.

На этом фоне поступающие новости из энергетического сектора США должны заставить серьезно задуматься об возможном падении цен на рынке энергоресурсов в 2018 году. Вторая половина декабря у нас, как и везде в мире, проходит в предпраздничной суете.

А между тем объем добычи нефти в США в декабре прошлого года установил свой исторический максимум - 9.6 млн баррелей в сутки. (делите примерно на 7, чтобы получить цифру в тоннах, если вам удобнее считать добычу в тоннах - В.Х). Если тенденция роста американской нефтедобычи сохранится, США могут составить серьезную конкуренцию не только странам ОПЕК,

но и России.

Рекордный объем и переизбыток сырой нефти на американском рынке обернулся увеличением экспорта, который преодолел 3 млн баррелей в сутки. При растущей американской экономике (4% в год) это не так уж и много. И в процентах составляет цифру чуть более 30 от общей добычи нефти в США. Это говорит о не слишком-то рациональном потреблении черного золота внутри США. Но здесь и России особо хвастаться нечем.

Процедура доступа для нефтяных компаний России в экспортную трубу по-прежнему остается весьма непростой. И только после выполнения балансового задания по обеспечению энергоресурсами нашего народного хозяйства с его бесчисленными "коптелками", "горелками" и несовершенными приборами отопления, российская нефтяная компания может получить добро на экспорт сырой нефти.

Я был на стороне руководителя Роснефти Игоря Сечина, когда в опубликованном прочитал запись его разговора с экс министром экономики Алексеем Улюкаевым. Руководитель крупнейшей нефтяной компании страны справедливо жаловался на немыслимый налоговый пресс на его компанию. Прав был Игорь Иванович, говоря о том, как бы не получилось, что под нож попала бы курица, которая несет золотые яйца. А ведь Роснефть является именно той "золотой курицей" и основным налогоплательщиком страны.



Но давайте снова поговорим о быстро прогрессирующем серьезном энергетическим американском конкуренте.

В сентябре 2017 года в США появилось несколько десятков новых скважин. В том числе и труднодоступных штатах Северной Дакоты, Вайоминга, Оклахомы, Техаса, Нью-Мексико и др. Новые технологии в нефтегазовом секторе экономики США позволили резко увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН). Это из скважин, которые раньше считались нерентабельными.

В Министерстве энергетики США официально объявлено о внедрении новейших технологий по увеличению КИН в 2018 году. Американские эксперты также прогнозируют резкое падение себестоимости сланцевой нефти в наступившем году. Сланцевую революцию в свое время

мы просто проспали по не совсем понятным причинам.

Хотя что тут непонятного? Привычка победных реляции старого советского времени и головокружение от резкого "вставания с колен" на заоблачных нефтяных ценах - наши застарелые болезни. О которых не раз говорили и Президент нашей страны, и эксперты -аналитики нефтегазовой отрасли. Появление на экспортном рынке 3 млн баррелей в день сырой американской нефти может привести к значительному понижению цен на мировом рынке.

Но это все прогнозы пока, и совсем не бесспорные. "Но для того и щука в пруду, чтобы карась не дремал", - говорит замечательная русская пословица.

Ну и напоследок. США не экспортировали нефть с 1977 года по 2015 год. И резкий всплеск американской энергетической активности плюс все еще недооцененный иранский фактор должен заставить Минэнерго РФ хотя бы задуматься. И быть готовым к разным сценариям развития ситуации на мировом энергетическом рынке. Ну, не зря же у нас есть замечательная русская пословица про щуку и карася.



Владимир Харлов (по материалам американской печати)