Владимир Путин: "Губернаторы, вы кому даёте ..?!"

На прошедшем в Москве Госсовете президент страны строго спросил с глав российских регионов по поводу приоритетов в финансовой политике.

«Вы кому даёте заработать?!», - прозвучало примерно так.

По мнению Владимира Путина, создание новых рабочих мест и повышение реальных доходов граждан - важнейший приоритет государства. Но никак ну местных элит и прочих приближенных к власти.

К тому же большинстве субъектам Федерации давно пора самим зарабатывать, а не жить в кредит или за счёт дотаций из центра.

Больше 2 триллионов рублей — государственный долг российских субъектов. Естественно, финансовая неустойчивость регионов отражается на интересе инвесторов. Бизнесу интересно там, где умеют делать деньги, а не только живут на широкую ногу, тем более в кредит.

"Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах, не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму. Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать-то?", — поинтересовался Владимир Путин. (https://www.vesti.ru/doc.html?id=2970998)