Готовится к эфиру новогодний выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- кто по итогам 2017 года претендует на звание «главного дуремара Архангельской области» (от слова дурь);

-в чем ошибался бывший поморский медиа-магнат Яков Попаренко;

- из кого изгоняли бесов православные священники в офисе КРАО;

- как вновь отстроенное СИЗО собирается размещать иностранных футбольных болельщиков;

- чьи кости готов глодать видный общественник Станулевич…

…а также вас ожидает встреча с реальной бабушкой Галиной.

Всё это вас ждет в новогоднем выпуске «Сказок бабушки Галины», снятом сегодня в ресторане восточной кухни «КитаЯма» (Урицкого, 1, бывший «Эльдорадо») и готовящимся в данный момент к эфиру.

В кадре вас развлекают всё те же члены (в хорошем смысле) Ассоциации независимых СМИ "Вольное дело" – Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD)… и всамделешная бабушка Галина.