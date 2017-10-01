Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Как пресс-конференция Путина отозвалась в Украине

Пресс-конференция Президента России Владимира Путина, прошедшая 14 декабря 2017 года, дала колоссальное количество новой информации, причем важнейшей, но ее, в целом, в СМИ не заметили. Все произошло согласно поговорке «А слона-то мы и не заметили»: мелочи были проанализированы, а главное — нет. 

Самое главное, самое судьбоносное в словах лидера России было сказано вот что: «Украина вошла в состав Российской Империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир — там как‑то по‑другому центр назывался, — три области». 

Глубину и значение этих слов нужно пояснить. 

Как воспринимали Украины в Москве во времена СССР? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Крымом, Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом. 

Как стали воспринимать Украину в Москве сразу после распада СССР в 1991 году? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Крымом, Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом, но без Севастополя. 

Как стали воспринимать Украину в Москве в 1990-х годах? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом, но без Севастополя и Крыма. 

Как стали воспринимать Украину в Москве примерно в 2010-х годах? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Одессой, Житомиром, Сумами и Донбассом. 

Как стали воспринимать Украину в Москве после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Винницей, Житомиром, Черниговом и Сумами. 

Как стали воспринимать Украину в Москве после завершения активных боев на Донбассе? Нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Винницей, Житомиром, Черниговом и Сумами.  

И как теперь, в настоящее время в Москве воспринимают Украину? Нечто единое, однородное, включающее в себя земли Киевской, Черниговской и Житомирской областей. 

Как видно, тридцатилетнее осмысление вопроса «Что такое Украина и где она расположена», с точки зрения Москвы, завершилось пониманием Украины, как чего-то небольшого. Население этих трех областей вместе с городом Киевом на 2014 год составляет порядка 5 млн чел., а с точки зрения 150 млн чел. населения РФ пять миллионов человек — это просто население крупного региона. 

Кроме того, не забываем того, что Президент России считает русских и украинцев одним народом, разделенным искусственно — вот две цитаты: «Русские и украинцы — это один народ, народ одной истории» и «Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации». 

А если перевести с дипломатического языка на понятный, то получится примерно так: «Один народ» — это значит «мы должны жить в одном государстве». «Нас разъединили» — это значит «мы должны объединиться». «Мы сами должны найти выход» — это значит «мы найдем решение данного вопроса без оглядки на чужое мнение, в том числе и с Запада». 

Как видно, с точки зрения Москвы, один реалистичных из вариантов завершения войны на Украине — это превращение нынешней независимой Украины в нечто вроде Украинского (Киевского) федерального округа России, состоящего из Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

Такие вот выводы можно сделать из пресс-конференции Президента России: время покажет, верные ли эти мои выводы или нет.

Константин Щемелинин, крымский писатель

15 декабрь 13:07 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (124)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.