Константин Щемелинин: Как пресс-конференция Путина отозвалась в Украине

Пресс-конференция Президента России Владимира Путина, прошедшая 14 декабря 2017 года, дала колоссальное количество новой информации, причем важнейшей, но ее, в целом, в СМИ не заметили. Все произошло согласно поговорке «А слона-то мы и не заметили»: мелочи были проанализированы, а главное — нет.

Самое главное, самое судьбоносное в словах лидера России было сказано вот что: «Украина вошла в состав Российской Империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний Житомир — там как‑то по‑другому центр назывался, — три области».

Глубину и значение этих слов нужно пояснить.

Как воспринимали Украины в Москве во времена СССР? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Крымом, Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом.

Как стали воспринимать Украину в Москве сразу после распада СССР в 1991 году? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Крымом, Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом, но без Севастополя.

Как стали воспринимать Украину в Москве в 1990-х годах? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Одессой, Закарпатьем, Сумами и Донбассом, но без Севастополя и Крыма.

Как стали воспринимать Украину в Москве примерно в 2010-х годах? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Одессой, Житомиром, Сумами и Донбассом.

Как стали воспринимать Украину в Москве после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году? Как нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Винницей, Житомиром, Черниговом и Сумами.

Как стали воспринимать Украину в Москве после завершения активных боев на Донбассе? Нечто единое, однородное, включающее в себя земли, окруженные Винницей, Житомиром, Черниговом и Сумами.

И как теперь, в настоящее время в Москве воспринимают Украину? Нечто единое, однородное, включающее в себя земли Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

Как видно, тридцатилетнее осмысление вопроса «Что такое Украина и где она расположена», с точки зрения Москвы, завершилось пониманием Украины, как чего-то небольшого. Население этих трех областей вместе с городом Киевом на 2014 год составляет порядка 5 млн чел., а с точки зрения 150 млн чел. населения РФ пять миллионов человек — это просто население крупного региона.

Кроме того, не забываем того, что Президент России считает русских и украинцев одним народом, разделенным искусственно — вот две цитаты: «Русские и украинцы — это один народ, народ одной истории» и «Нас сначала разделили, а потом стравили, но мы сами в этом виноваты, и должны сами найти выход из этой ситуации».

А если перевести с дипломатического языка на понятный, то получится примерно так: «Один народ» — это значит «мы должны жить в одном государстве». «Нас разъединили» — это значит «мы должны объединиться». «Мы сами должны найти выход» — это значит «мы найдем решение данного вопроса без оглядки на чужое мнение, в том числе и с Запада».

Как видно, с точки зрения Москвы, один реалистичных из вариантов завершения войны на Украине — это превращение нынешней независимой Украины в нечто вроде Украинского (Киевского) федерального округа России, состоящего из Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

Такие вот выводы можно сделать из пресс-конференции Президента России: время покажет, верные ли эти мои выводы или нет.

Константин Щемелинин, крымский писатель