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Это отвратительно! Сталин может появится еще и в Вельске

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из достоверных источников, глава вельских коммунистов некто Сергей Угрюмов (возможно тот, который в сентябре 2017 года избрался депутатом местного райсовета) вчера (14 декабря) направил заявление на имя мэра г. Вельска Игоря Рогозина заявление с просьбой рассмотреть вопрос об установлении бюста И.В. Сталина в этом городе, рядом с заправкой, которой он командует (ул. Дзержинского, АЗС Угрюмова).

Из письма депутата Архангельского областного Собрания Юрия Шарова:

«По ходу, пример архангельских неосталинистов оказался заразителен. Это отвратительно. В очередной раз унылые политики перед федеральными выборами пытаются поймать хайп вместо того, чтобы заниматься социально-экономическим развитием территории. Неужели по мнению коммунистов в Вельском районе мало проблем, кроме как установить бюст?

Я сегодня же направлю на имя главы Вельска письмо с требованием закрыть этот вопрос. А если эти деятели так и не успокоятся - в самом начале 2018 года внесу областной закон "О моратории на увековечивание памяти И.В. Сталина на территории Архангельской области". Этот законопроект мною написан еще в начале 2017 года, но я его придержал, потому, что архангельские коммунисты, слава Богу, отказались от идеи установки бюстов своих кумиров. Но, похоже, его пора доставать из архива».

Напомним, установка бюста Сталина в Архангельске вызвала волну горячих споров в СМИ всех форматов, против высказались городские и областные власти. В итоге был найден компромисс – усатый новодел установили на частной территории, завернутым в непромокаемою ткань, и открывают только в дни поклонений.

15 декабрь 12:56 | : Политика / Скандалы

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