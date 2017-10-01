Константин Щемелинин: Третья интифада? Израиль победит!

Объявленная ХАМАСом третья интифада (восстание) имеет несколько аспектов, которые отличают его от предыдущих восстаний палестинцев против Израиля.

Прежде всего, это цель восстания: заявлено, что выступление направлено на изменение решения США о переносе посольства в Иерусалим. Получается странный клубок устремлений: палестинцы будут сражаться с израильтянами против того, чтобы американцы переносили свое посольство.

Теперь по самой будущей интифаде.

Первая интифада, проходившая с 1987 по 1991 годы, называлась «интифадой камней», потому что палестинцы в основном использовали камни как оружие борьбы.

Вторая интифада, проходившая с 2000 по 2005 год, характеризовалась широким применением огнестрельного оружия, соответственно, и жертв в ней было больше.

Нынешняя, третья интифада, начинается в совершенно других условиях, чем первые две.

Во-первых, колоссальное количество доступного тяжелого вооружения. Войны в Сирии и Ираке — это как огромный склад боеприпасов, самой разнообразной номенклатуры. В предыдущих интифадах со стороны палестинцев практически не применялось тяжелое пехотное вооружение, такое как: дальнобойные снайперские винтовки, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые гранатометы, безоткатные орудия, а также боевые дроны и ПЗРК. Если все это оружие будет применено против ЦАХАЛа, то потери Израиля (и палестинцев, соответственно) будут гораздо выше, чем в предыдущих интифадах.

Во-вторых, наличие большого количества обученных воинов.

В войнах на территории Сирии и Ирака появилось множество солдат, обладающих навыками ведения долгой войны в условиях авиационного превосходства противника — эти люди вполне могут передать свой боевой опыт палестинцам.

В-третьих, наличие в Интернете огромного количества роликов, обучающих изготовлению самодельных бомб.

Запрещенная в России террористическая организация ИГ наводнила Сеть большим количеством видеоматериала по изготовлению кустарных взрывных устройств из подручных материалов. Сторонники палестинцев вполне могут использовать их для изготовления взрывчатки прямо на самой территории Израиля.

В-четвертых, значительная свобода для выбора атаки территории Израиля.

В предыдущих интифадах основные столкновения происходили на границе между Палестинской автономией и собственно территорией Израиля, именно поэтому там была построена защитная стена. В настоящее время граница Израиля со стороны Сирии и Египта выглядит гораздо более отрытой, чем ранее, ибо и Дамаск, и Каир не в полной мере контролируют границу со своей стороны.

В-пятых, вероятная помощь со стороны «Хезболлы».

Во время первой интифады ливанская организация «Хезболла» (признанной террористической в США, но не признанной таковой в России) палестинцам не помогала. Во время второй интифады некоторую помощь палестинцам «Хезболла» оказала, поэтому можно с уверенностью предполагать, что закаленные в боях на территории Сирии бойцы этой организации придут на помощь палестинцам.

В-шестых, миру уже почти безразличен Ближний Восток.

Идущие с 2011 года конфликты на Ближнем Востоке уже приучили все к тому, что «там кто-то в кого-то всегда стреляет». Теракты последних лет во Франции, в Великобритании, в США, а также в России заставили граждан этих стран думать прежде всего о себе, о своей безопасности, а не о проблемах вечно воюющего Ближнего Востока, поэтому вполне возможно, что новый виток арабо-израильского конфликта будет проходить в условиях равнодушия со стороны населения (а значит, и СМИ, и политиков) из крупнейших стран мира.

Большая опасность для Израиля лежит не в военной области, а в области экономики. Вторая интифада привела Израиль к определенному экономическому спаду, поэтому можно ожидать, что и третья приведет к тому же, только более глубокому, ибо противостояние ожидается более тяжелым.

Но при этом можно предположить, что мощная, оснащенная самым современным вооружением, мотивированная армия обороны Израиля, поддерживаемая лояльным населением, безусловно, выдержит то давление, которое в течение 3-5 лет станут оказывать на Израиль палестинцы, и победит в итоге.

Константин Щемелинин, крымский писатель