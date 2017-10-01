Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- почему АГТРК «Поморье» променяла президента Путина на биткоины;

- кого искал глава Коми Гапликов на пустынных пляжах Бахрейна;

- магия фамилий региональных чиновников;

- в надежде на что областные депутаты до блеска вылезали губернатора области;

- кинофестиваль Arctic Open как лучшее вложение капиталов для нефтяных шейхов…

…обо всём этом и не только вы узнаете из нового выпуска наплевательско-пессимистичной передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной рахитичными силами членов Ассоциации «Вольно дело».

Как обычно в студии и на арене – Николай Прокофьев (АРХСВОБОДА), Андрей Рудалёв (БЕЛОМОРКАНАЛ), Илья Азовский (ЭХО СЕВЕРА) и Леонид Черток (RUSNORD).

Чу! Слышите нежное поскрипывание? Это уже перематывается плёнка отснятого материала…