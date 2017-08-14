Игорь Годзиш: "Я не хочу быть вторым Лейцингером". На встрече с городским головой Архангельска

- Я не хочу быть вторым Лейцингером, хочу быть первым Годзишем!

Такое признание сделал градоначальник Архангельска на традиционной встрече с главными редакторами ведущих городских СМИ.

Игорь Викторович признался, что очень благодарен отцу и деду, которые передали ему эту достойную фамилию, и он старается ей соответствовать.

Также поговорили о проблемах бань на городских окраинах («нам главное помыть людей, а не попарить»), с какими трудностями пробиваются низкопольные автобусы в Архангельск («а разве не все равно пассажирам, кто их будет возить с комфортом – местный перевозчик или из другого региона?»), о недавнем аресте его советника («я уважаю Иван Ивановича как человека»), а также о том, что аукционы не являются идеальной формой распределения муниципальных заказов.

Между делом присутствующие стали свидетелем конфликта Владимира Лойтера с Ильей Азовским – коллега (бывший) предъявил коллеге (действующему) изготовление фейковых новостей, что со стороны очень напоминало сведение каких-то старых счётов.

Обо всём подробно читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

Справка:

Яков Лейцингер - городской голова Архангельска (1903—1914). Оставаясь на этой должности 11 лет (вплоть до своей смерти в 1914 году) Яков Иванович смог увеличить городские доходы в два раза, построить несколько школ, два приёмных покоя, амбулаторию, проложить водопровод, провести много других работ по благоустройству города. Именно при нём было начато строительство городской электростанции и закладка трамвайных путей.