Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Годзиш: "Я не хочу быть вторым Лейцингером". На встрече с городским головой Архангельска

- Я не хочу быть вторым Лейцингером, хочу быть первым Годзишем!

Такое признание сделал градоначальник Архангельска на традиционной встрече с главными редакторами ведущих городских СМИ.

Игорь Викторович признался, что очень благодарен отцу и деду, которые передали ему эту достойную фамилию, и он старается ей соответствовать.

Также поговорили о проблемах бань на городских окраинах («нам главное помыть людей, а не попарить»), с какими трудностями пробиваются низкопольные автобусы в Архангельск («а разве не все равно пассажирам, кто их будет возить с комфортом – местный перевозчик или из другого региона?»), о недавнем аресте его советника («я уважаю Иван Ивановича как человека»), а также о том, что аукционы не являются идеальной формой распределения муниципальных заказов.

Между делом присутствующие стали свидетелем конфликта Владимира Лойтера с Ильей Азовским – коллега (бывший) предъявил коллеге (действующему) изготовление фейковых новостей, что со стороны очень напоминало сведение каких-то старых счётов.

Обо всём подробно читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.

Справка:

Яков Лейцингер - городской голова Архангельска (1903—1914). Оставаясь на этой должности 11 лет (вплоть до своей смерти в 1914 году) Яков Иванович смог увеличить городские доходы в два раза, построить несколько школ, два приёмных покоя, амбулаторию, проложить водопровод, провести много других работ по благоустройству города. Именно при нём было начато строительство городской электростанции и закладка трамвайных путей.

Игорь Годзиш: "Я не хочу быть вторым Лейцингером". На встрече с городским головой Архангельска

 

12 октябрь 20:14 | : Политика / Экономика / Культура

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2017 (105)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)
Июнь 2017 (223)
Май 2017 (197)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.