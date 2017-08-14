Готовится к эфиру юбилейный выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- «не грусти, салага», поздравляем лучших юношей Поморья с призывом в вооруженные силы РФ;
- реабилитация настойки «Боярышник как ответ заядлым ЗОЖникам;
- тайна рождения министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова;
- что гонят из скисшего в Холмогорском районе картофеля;
- как знатный спиртодел Онежского р-на Виктор Назаров стал не менее знатным судостроителем в Приморском края…
… обо всем этом и о многом другом вы узнаете из двадцатого (юбилейного) выпуска нервно-паразитической передачи «Сказки бабушки Галины», произведенной на свет в муках участниками Ассоциации «Вольное дело».
Как обычно чудят, мудят, выпендриваются: Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).
Также сообщаем, что готовится к выпуску новый проект той же компании «Вести по морде». Не отлипайте от своих мониторов!