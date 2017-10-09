На порулить. Омскую область отдают "Справедливой России"

Как и прогнозировалось, в отставку отправлен глава Омской области Виктор Назаров, об этом только что сообщил сайт Кремля.

Для самого губернатора это не стало сюрпризом, он давно предупреждал свое окружение. Ему давно предъявляли внутриэлитные проблемы и высокий градус протестных отношений в регионе.

В качестве врио главы региона Омск встречает Александра Буркова, депутата Госдумы из фракции «Справедливая Россия». Примечательно, что его тоже нельзя отнести к поколению молодых технократов – 50 лет и большую часть сознательной жизни находится на партийной работе.

И еще – Александр Бурков всю жизнь связан со Свердловской областью, там родился-учился-трудился.

Наблюдатели сходятся во мнении, что Кремль проверяет население российских регионов на доверие к кадровому чутью президента Путина.

(на фото: тот самый Бурков)