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Коррида есть коррида. Зачем Барселоне независимость?

В мире живёт дух отделения. Где-то кто-то мечтает развестись с кем-то и жить самостоятельной жизнью. Или, как в случае с Крымом – примкнуть к кому-то более богатому и стабильному (относительно).

Бывают причины исторические (как с Шотландией). Бывают религиозные (как с Тибетом), бывают политические (как с Донбассом), бывают ментальные (как с Северным Кипром). Это я только главные выделил, в каждом случае их может быть сонм.

В случае с Каталонией основная побудительная причина экономическая. Богатая провинция-донор не хочет кормить остальную Испанию, менее содержательную. И не сегодня это началось. В 87-м общался за чаркой самогона с испанскими студентами-русистами (как раз из Барселоны), они все уши прожужжали со своей самостоятельностью. А ведь был ещё Советский Союз, о распаде которого на тот момент никто и не думал. Хотя… если бы была полная информация… Чисто визуально казалось, что РСФСР самая бедная, а главные богатства советской империи в кавказских и азиатских республиках. Но уже в новое время выяснилось, что доноры в общий бюджетный котёл только мы да белорусы, а те, кого перечислил ранее, самые нахлебники. Просто там принято выставлять богатство напоказ (теми же золотыми зубами), а у нас нет.

Итак, Каталония серьёзно решила отделиться от Испании. Не как Донбасс от Украины, а через мирный референдум. Агрессивность проявил как раз официальный Мадрид, почти истерично заявивший богатенькой сожительнице – хрен тебе свободы, Катька, развод не дам!

В итоге на протяжении всего воскресенья в Каталонии происходили ожесточенные столкновения и беспорядки. За день до этого каталонцы приходили на участки голосования с детьми, надеясь, что уж детей полиция точно не тронет и выталкивать на улицу не будет. Об убитых-избитых младенцах действительно ничего не слышно. Однако стражи порядка применяли против желающих попасть на незаконное волеизъявление дубинки и резиновые пули. В некоторых случаях использовался слезоточивый газ. В итоге пострадавшие исчисляются сотнями… правда, и полисменам тоже перепало на орехи.

Но цель референдума достигнута – Каталония проголосовала за отделение от Испании в самостоятельное государство. Осталось докопаться, кому это нужно…

Нужно учитывать, что Испания, хотя и не федеративное, но децентрализованное государство. 2-я статья испанской Конституции гласит, что испанское государство «основано на нерушимом единстве испанской нации», но та же статья гарантирует право на автономию для национальностей и регионов: 17 регионов обладают полномочиями, сравнимыми с теми, что есть у земель Германии, штатов США или провинций Канады. Ещё важный момент – у испанских регионов нет собственной судебной системы - этот институт придётся создавать практически с нуля.

И тем не менее официальный Мадрид референдума не одобрил, то есть, Каталония пошла поперёк государства, а это всегда чревато. Мне опытные бродяги рассказывали – если до конца не идти на сделку со следствием, не признаваться, если за руку не поймали, то можно выскочить. Но при условии, что готов пройти через давление, даже через пресс-хаты, а хватит ли сил. Вот так же и с мятежной Каталонией… сил у населения хватит?

Интересные цифры откопал в интернете:

- Только 20% жителей Каталонии являются коренными жителями. Остальные - просто испанцы, понаехавшие туда из других регионов в течение всего прошлого столетия. Прямо как россияне в Москву.
- Только 40% называют каталонский язык родным, из которых 10% таким же родным называют ещё и испанский. Что непременно создаст определённые сложности при принятии суверенной Конституции… если дело до того дойдёт.
- Каталонский сепаратизм особенно усилился в последние 10 лет (особенно начиная с 2010). До этого за отделение выступало всего 20% населения. Сейчас около половины. Что можно зафиксировать как проигрыш Мадридом пропагандистской кампании в последние лет 15-20.

Предмет недовольства жителей мятежной провинции? Примерно так:

- Каталония самый непропорциональный донор в ЕС (слишком много денег просто так уходит в Мадрид и никак оттуда не возвращается).
- Мадрид препятствует созданию мощного железнодорожного коридора между Каталонией и Европой (Мадрид искусственно оставляет за собой приоритет логистического центра). Это не позволяет раскрутить грузовой порт Барселоны, несмотря на то, что он уже является самым прибыльным в Испании.
- Никудышный аэропорт Барселоны, к которому до сих пор не протянута ветка метро, а также слишком мало дальних международных рейсов (например, на США), что препятствует развитию бизнеса (барселонцы уверены, что это делается злонамеренно).

Обратите внимание на пункт с языком. Почти половина на половину, тогда как в Крыму, который наиболее активно сегодня сравнивают с Каталонией, более 90 % населения общалось и дома, и на работе, и в общественных местах исключительно на русском, употребляя украинизмы разве что в шутку. Да и то чаще в обидную. А вот 50 на 50 как раз характерно для материковой Украины (с перевесом в западных областях). И организаторов референдума, которые, как я понимаю, готовятся встать во главе новой страны, в будущем ожидает неприятный сюрприз – половина некоренных каталонцев в конце концов начнет плеваться на трудную для них местную мову, которую обязательно будут насаждать, начиная с яслей (уже это неоднократно проходили на территории бывшего СССР). Разумно ли начинать новую жизнь с внутреннего раздрая?

Но для простого российского обывателя, конечно, важно другое – любой народ имеет право на самоопределение. И Кремлю это важно - на нашем официальном телевидении уже и Косово почти не вспоминают, хотя ещё пять лет назад… даже меньше, это было главным обвинительным пунктом в претензиях к Западу по развалу СФРЮ. Сейчас же самое время поиронизировать в адрес Мадрида: как же вам повезло, что у Барселоны не оказалось своих вежливых людей в камуфляже…

Мои человеческие симпатии на стороне каталонцев. Мирные люди просто шли на участки голосовать, а на них напали, избили, в глаза из баллончиков прыснули. И я бы не стал вспоминать и проводить параллели с Чечнёй начала 90-х, которую Москва так и не отпустила в свободное плавание – там всё проходило отнюдь не мирно.

Но при этом меня не покидает ощущение, что в Каталонии это всё несерьёзно, движухи ради. На ещё недавно успешную Барселону стали поглядывать с опаской, как на испанский очаг нестабильности. В этом прекрасном городе даже цены на недвижимость вдруг пошли вниз. А начинать всё с нуля - вступать в ЕС, в Шенгенскую зону, заводить собственную армию… не много ли хлопот?

По-моему, им самим такой хлопотный суверенитет не очень нужен. Ни собственная внешняя политика, ни собственная валюта-«каталонки». Побузить – другое дело, почувствовать себя независимыми барселонцами…

… та же коррида, только совсем другого масштаба.

Леонид Черток

08 октябрь 08:14 | : Политика

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