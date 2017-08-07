Читайте в Итогах недели от 8 октября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Испанский развод – Каталония решила поиграть в большую корриду;
- Стань министром – диссертация Мединского как лакмусовая бумажка российской кадровой политики;
- Получи своего «Орфея» - во что новое поколение телесволочей превратило наше телевидение;
- Послевкусие к Навальному – оппозиционный политик пытался подкупить Архангельск собственной мамой.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39480-itogi-nedeli-so-2-po-8-oktyabrya-2017-goda.html