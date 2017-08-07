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Кремль шутит? Президент меняет губернаторов на мэров

Как только что сообщила пресс-служба Кремля, президент Путин подписал приказ об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, что было ожидаемо и прогнозировано.

На его место в ранге врио назначен… мэр Вологды Андрей Травников… не имеющий к сибирскому региону никакого отношения.

И биографии новосибирского врио:

Родился 01 февраля 1971 года в городе Череповце Вологодской области. Учился там же.

1990 – 1992 - служил в Вооруженных силах СССР

1992– 2006 - работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»)

2006 – 2010 - генеральный директор ООО «Электроремонт»

2010– 2012 - первый заместитель мэра города Череповца

2012 - 2014 - заместитель Губернатора Вологодской области, первый заместитель Губернатора Вологодской области

2014 – 03.11.2016 - 07.11.2016 – по н.вр. заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-западном федеральном округе Администрации Президента РФ аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-западном федеральном округе

Мэр города Вологды

Наблюдатели отмечают, что это второй случай за два последних дня, когда на место глав регионов назначаются неожиданные кандидатуры без каких-либо видимых связей с новыми территориями (первой стала Орловская область).

Напомним, среди вероятных преемников Городецкого аналитики называли первого зампредседателя правительства региона Владимира Знаткова, первого зам губернатора Новосибирской области Юрия Петухова, мэр Новосибирска, избранного от КПРФ, Анатолия Локоть, спикера заксобрания Андрея Шимкива, заместителя полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Вадима Головко, заместителя главы Минфина РФ Леонида Горнина.

И никакого Травникова…

Сам Травников на звонок к нему на номер корреспондентов обещал дать все комментарии в понедельник… и отключился.

 

06 октябрь 13:30 | : Политика

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