Виталий Фортыгин: "Эмоции... одни эмоции". Секретарь регионального политсовета "Единая Россия" о ситуации в Северодвинске

Участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Беломорканал» получил исчерпывающий комментарий о произошедшем в Северодвинске у главного единоросса Архангельской области Виталия Фортыгина. Напомним, что вопреки внутренним договоренностям в ЕР, депутаты от этой партии в северодвинском горсовете проголосовали не за ту кандидатуру спикера, а бывший мэр города Михаил Гмырин заявил о своем выходе из фракции. Всё это дало повод к разговорам о политическом кризисе в городе атомного кораблестроения. И вот пояснение:

- Партийная организация в Северодвинске имеет проскоки, - сказал Виталий Сергеевич. Это и низкая явка на выборах 10 сентября, как показатель слабой работы первичных организаций. Другой момент – праймериз. Партийцы, не прошедшие предварительное голосование, заявились на выборы и составили конкуренцию кандидатам, которых выдвинула «Единая Россия». И оценку местная партийная организация не дала этим действиям.

Далее Виталий Фортыгин пояснил, что всю эту ситуацию можно было бы рассмотреть быстрее, но буквально на следующий день после сессии уехал в отпуск секретарь северодвинских единороссов и руководитель фракции Владимир Мелехин.

Высказывание Михаила Гмырина о «политическом шулерстве» Фортыгин комментировать не стал. Сказал, что пусть все это останется на совести Михаила Аркадьевича.

«То, что произошло на сессии – это нонсенс. Выводы будут сделаны», - отметил Виталий Сергеевич..

Виталий Фортыгин сказал, что от Михаила Гмырина никаких обращений не было. Также он заявил, что из фракции ЕР Гмырин не вышел, не прошел процедуру. Выход из фракции повлек бы за собой и выход его из партии. Это был эмоциональный жест и не более того.

Относительно перспектив Михаила Старожилова секретарь регионального ЕР сказал, что «он избран и будет работать».