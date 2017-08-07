Наблюдатели: Ни один губернатор не чувствует себя в безопасности. Кремлю понравилось озеленение

Как и прогнозировали аналитики, вчера губернаторские отставки продолжались.

Получил обходной лист глава Орловской области Вадим Потомский, коммунист с монархическим уклоном, который днями ранее заявлял об устойчивости своего положения тем, что находится в правительственной делегации вместе с президентом. Визит в Туркмению закончился, и вот…

Отметим, что опрошенные редакцией эксперты угадали с кадровой тенденцией – этот регион опять возглавит коммунист, временно исполняющим обязанности туда назначен представитель КПРФ Анд рей Клычков. Что принципиально для территории, на которой начинал политическую карьеру Геннадий Зюганов.

Орловский наблюдателей напрягает другое – Клычков уроженец Калининградской области, его профессиональная и политическая жизнь связана с Москвой (как депутат Мосгордумы отметился резкой критикой инициатив, поддержанных «Единой Россией», например, столичной реновации). Есть мнение, что Орловщина просто не примет очередного варяга.

Также в отставку ушел губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, еще в начале этого года заявлявший, что собирается баллотироваться на новый срок. К чему с иронией относились наблюдатели, намекая на уголовные дела, которые росли как грибы близко с главой региона, всегда отличавшегося повышенной коррупционностью.

В Приморье назначен глава «Росморпорта» Андрей Тарасенко, которого в столице считают крепким производственником. Он как раз местный, из моряков-подводников. Есть мнение, что в глобальную задачу Тарасенко входит победа над коррупцией на местном уровне. Впрочем, тоже самое ставилось и перед всеми его предшественника.

Наблюдатели отмечают, что минимум до конца октября ни один губернатор не может чувствовать себя в безопасности. Судя по всему, Кремлю, и не в последнюю очередь президенту, понравилось такое озеленение…