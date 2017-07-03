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Готовится к эфиру очередной выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- от 0 до 1 ставят участники «Вольного дела» депутатам Госдумы;

- какие проекты для Архангельской области подбирает управляющий делами КРАО в Дубаи;

- для чьих разведок фотографировал Владимир Познер на «Севмаше»;

- в НАО к Незнайке присоединился Чиполлино… ждут Вишенок;

- для кого разлила масло Елена Кутукова на углу у Патриарших…

…об этом и о многом другом вы узнаете из очередного выпуска дебильно-прозаической передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной восстановленными силами членов Ассоциации «Вольное дело», готовящейся к эфиру в эти самые минуты.

Как обычно чудят в кадре Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).

Ласково просимо!

04 октябрь 16:18 | : Политика / Экономика / Скандалы

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