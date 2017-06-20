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"Вольное дело": Что подарили Архангельску торгаши из политики?

Елена Горяшина, блогер, участник Ассоциации «Вольное дело»:

Что архангельские торгаши сделали для Архангельска?
Не помню. Вспомнила! Слона!
СЫРОВА сделала СЛОНА!
Повторю свой весенний пост.

Наконец-то стала понятна основная причина, почему так долго на Красной пристани стоял слон.

Многих, и меня в том числе, возмущал сам факт: возможность кому угодно соорудить на Красной пристани что угодно. Вот захотела бы я соорудить на Красной пристани огромного жирафа. И что? Соорудила бы?

Ан нет! Я не дочь Валентины Сыровой и не сын Валентины Сыровой. Слон-то, оказывается, сыровский был!

Если бы не Арктический форум, если бы не "Новороссийск", этот слон до сих пор стоял бы на Красной пристани вместо "Запада". Он же сыровский!

Что хочу, то и делаю с городом. Кого хочу, того и поставлю! Где хочу, туда и поставлю! Хозяева жизни! Хозяева города!

Для Гудим-Левковича. Ну и что, что территория принадлежит области. Они все в одной лодке. А мы... Мы в очередной раз и веслом получить можем.

02 октябрь 08:26 | : Политика

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