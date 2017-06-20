Константин Щемелинин: Русское похмелье (политическое)

Пробуждение русского национального самосознания

Самосознание — это внутреннее, но, как известно, «бытие определяет сознание», поэтому и самосознание русского народа определяется всей историей его существования, воплощенной в повседневной жизни.

Например, декомунизация — она в РФ проведена частично (возвращены названия Санкт-Петербургу, Самаре и т.д.), поэтому современные русские люди не могут почувствовать себя русскими, а чувствуют себя россиянами — то есть, русскими и советскими одновременно.

Далее — праздники. Например, не является выходным днем день победы князя Святослава над Хазарией, поэтому русские люди, в большинстве своем, не помнят, что тысячу лет назад их предки одержали великую победу. А ведь эта победа сравнима по масштабу с избавлением от монголо-татарского ига!

Ну и, наконец, национальная идея — она тоже нужна. В книге Андрея Пинчука «Генерация ДНР: Контур безопасности» автор описывает свою встречу с неким выскопоставленным, возможно, кремлевским чиновником. Обсуждается ввод российских войск на Украину весной 2014 года.

Факторы «за ввод войск», цитата:

1. Наличие подконтрольного легитимного президента Украины.

2. Общий бардак в Украине. Слабость и нерешительность вооруженных сил.

3. Пророссийские настроения в ряде областей.

4. Признаки формирующихся структур противодействия хунте.

5. Яркий патриотический настрой российского общества, воодушевленного Олимпиадой и Крымом.

6. Устойчивые финансовые позиции России».

Как видно, вообще не рассматривается национальный вопрос: отсутствует понимание русского народа, как разделенного между Украиной и Россией, а также отсутствует принцип защиты Православия. Именно поэтому Россия войска и не ввела тогда! А если бы у русского народа была бы национальная идея, в которой одним из пунктов стояло бы «Православие», тогда еще в 2014 года российская армия пришла бы на помощь православным Украины!

Вообще, история учит жестоко:

А) Первая Мировая война — Российская Империя пришла на помощь православным сербам, и поэтому русские воевали с немцами на чужих территориях (Галиции, Германии и т.д.). Потери Российской Империи до выхода из войны в начале 1918 года — 1,6 млн. солдат плюс 1,6 млн. мирных жителей погибшими. Черчилль так описал ситуацию в России: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду. Она уже претерпела бурю, когда всё обрушилось. Все жертвы были уже принесены, вся работа завершена».

Русским надо было лишь дождаться победы, но не вышло…

Б) Вторая Мировая война — СССР не пришел на помощь православным сербам весной 1941 года, поэтому русским пришлось воевать на своих землях. В итоге потери СССР составили 26 млн. погибших солдат и мирных жителей (заниженные официальные цифры - прим. редакции).

Православие выгодно для существования России!

Возникает вопрос, а к чему тогда может привести война на Украине?

К удивлению многих — к трансформации Российской Федерации в некую «новую Русь» и вхождению всех земель, населенных русским Украины, Белоруссии и Казахстана в Россию.

Вообще, воссоединения Крыма с Россией в 2014 году получилось переломным событием в истории РФ, как Рубикон для Цезаря.

Посмотрите, каждый год (2014, 2015, 2016 и 2017) принес что-то новое для России, заставив ее трансформироваться. Такого и близко не было с 2000 по 2013 год!

2014 — воссоединение с Крымом, западные санкции и война на Донбассе.

2015 — «Минск-2», война в Сирии, санкции и политика импортозамещения.

2016 — допинговый скандал и изменения в российском футболе.

2017 — новые сильные санкции США и масштабная телефонная террористическая атака на Россию.

Судя по расчетам, где-то в 2030-2040 гг. РФ изменится путем принятия новой Конституции, и русские люди, наконец-таки, впервые с 1917 года, станут жить в настоящем государстве русского народа.

Так что у России все лучшее еще впереди, ибо у русского народа постепенно пробуждается его настоящее, истинно национальное самосознание!

Константин Щемелинин, крымский писатель-фантаст