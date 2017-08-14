Кадровая перепасовка в Архангельской областной администрации. Зачем баскетболист сменил единоборца?

В администрации Архангельской области идет обновление руководящих кадров. Правда, на этот раз не в ключевом ведомстве.

Таеквондиста Кузнецова на посту руководителя Агентства по спорту сменяет баскетболист Багрецов. Об этом в соцсетях сообщил сам уходящий… причем с видимым облегчением.

Чем обусловлена такая замена, пока остается неизвестным.

Наблюдатели уже рады, что меняют спортсмена на спортсмена, а не на… балеруна.

Немного о Багрецове.

Зовут Андреем. Профессиональный спортсмен. родился в Архангельске в 1973 году. Имеет высшее образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а также дополнительное образование — «Менеджмент в сфере физической культуры и спорта» и «Подготовка спортивного резерва в Российской Федерации».

После окончания высшего учебного заведения работал в коммерческих структурах.

В 1991–2003 годах Багрецов входил в сборную команду Архангельской области по баскетболу. В 1992 году стал победителем студенческой лиги России в составе сборной команды АГТУ. С 2007-го по 2013 год был главным тренером мужской сборной команды Архангельской области по баскетболу. С 2005 года возглавлял федерацию баскетбола Архангельска, с 2010-го — Архангельской области. С 2013 года по 2016-й занимал должность директора Центра развития массового спорта.