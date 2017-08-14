Оплеуха "Единой России". Северодвинские депутаты избрали не того хорошего парня

На сегодняшней сессии Северодвинского городского совета депутатов произошел большой конфуз.

Как сообщали источники редакции, кандидатура бывшего мэра города корабелов Михаила Гмырина на пост спикера была согласована на всех уровнях – ее поддерживал и новый градоначальник Игорь Скубенко, и, главное, региональный политсовет «Единой России». Однако…

…что-то пошло не так. Как альтернативу Гмырину кандидат от ЛПР выдвигает кандидатуру Михаила Старожилова. После недолгого препирательства с юристом по выяснение, могут ли баллотироваться два представителя одной партии, обе кандидатуры были выставлены на голосование.

Итог: 7 - за Гмырина, 17 - за Старожилова.

Отметим, что такие результаты, прежде всего, оплеуха «Единой России», ведь совсем недавно ее представитель Виталий Фортыгин заявлял, что у них нет и не может быть внутрипартийной конкуренции как раз применительно к северодвинским выборам.

Пока же редакции удалось узнать о представителе «Севмаша» Старожилове, что «Миша – хороший парень». И только…