Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Оплеуха "Единой России". Северодвинские депутаты избрали не того хорошего парня

На сегодняшней сессии Северодвинского городского совета депутатов произошел большой конфуз.

Как сообщали источники редакции, кандидатура бывшего мэра города корабелов Михаила Гмырина на пост спикера была согласована на всех уровнях – ее поддерживал и новый градоначальник Игорь Скубенко, и, главное, региональный политсовет «Единой России». Однако…

…что-то пошло не так. Как альтернативу Гмырину кандидат от ЛПР выдвигает кандидатуру Михаила Старожилова. После недолгого препирательства с юристом по выяснение, могут ли баллотироваться два представителя одной партии, обе кандидатуры были выставлены на голосование.

Итог: 7 - за Гмырина, 17 - за Старожилова.

Отметим, что такие результаты, прежде всего, оплеуха «Единой России», ведь совсем недавно ее представитель Виталий Фортыгин заявлял, что у них нет и не может быть внутрипартийной конкуренции как раз применительно к северодвинским выборам.

Пока же редакции удалось узнать о представителе «Севмаша» Старожилове, что «Миша – хороший парень». И только…

28 сентябрь 12:30 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (220)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.