"Вспомните басню Крылова". Пинежские выборы - взгляд политолога

ИА RUSNORD уже публиковал критический материал по выборам главы Пинежского района Архангельской области (победил единорос А.С. Чечулин), в конце предложив высказать противоположную точку зрения.

Пока откликнулся только архангельский политолог Айк Аджоглян. В свойственной ему ироничной манере он пояснил:

«Если честно, не могу без улыбки читать заключения некоторых экспертов, которые говорят, что прямые выборы - риск для региональной власти получить сильного и независимого главу района или города. Поэтому глав теперь «назначают».

Во-первых, это всё же не назначение, а выборы, только выбирают депутаты.

Во-вторых, люди, которые так размышляют, абсолютно ничего не понимают в системе муниципального и государственного управления. Как глава района, который получает все дотации и почти всё финансирование ключевых проектов из регионального бюджета может быть независимым? Бедные тогда жители этого района! И мы помним такие примеры! Глава Новодвинска - господин Попов, глава Коноши. И так далее.

В-третьих, хотите заниматься политикой - добро пожаловать в депутаты. И именно депутаты назначают главу. Дело в том, что многие, особенно оппозиционные деятели, не представляют себе суть работы глав, это не политическая работа, грубо скажу, но по сути это функция. Которую нужно исполнять со знанием дела. А некоторые считают: вот он избрался главой, вот народ поддержал на эмоциях и всё. Этот же народ через некоторое время выходит на акции протеста, когда город замерзает в середине зимы без отопления в домах. Зато независимый».

Приводя примеры успешной работы новой системы, Айк Аджоглян вспоминает историю с расселением «аварийки» в Архангельске, которое срывалось год за годом, пока в ситуацию не вмешалась область:

«Люди получают квартиры, есть проблемы, да, но вопрос не стоит на месте. Это результат работы единого механизма. Надеюсь, что на примере Архангельске через некоторое время мы воочию сможем увидеть преимущества новой системы».

Но и минусы, по мнению Аджогляна, у модели «депутатского голосования» всё же есть:

«Несомненно, процедура не совершенна. Местная и региональная власть, на мой взгляд, несколько расслабилась и не проводят никакой подготовительной работы. Где включённость в процесс местных депутатов? Общественников? Почему мы видим комментарии только оппозиционных партий? Да, есть несогласные и да, с этими людьми тоже нужно разговаривать, а не делать вид, что их нет.

Я бы на этом этапе рекомендовал две поправки в процедуру: первая - участие представителей местных общественных объединений в работе комиссии по отбору кандидатов для последующего утверждения депутатами, а вторая - чтоб эти кандидаты провели минимум по пять встреч с жителями перед депутатским голосованием. И всё же главная цель выборов, как по прежней модели, так и по нынешней — одна: сформировать такую местную власть, которая будет работать. Работать во благо людей, которые этой власти доверяют.

В противном случае нам остаётся только наблюдать за политическими дрязгами, эффект от которых наглядно показан в басне Крылова «Лебедь, рак и щука». Не лишним будет её перечитать на досуге».