Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Доживём до воскресенья. Нужен ли Навальный Архангельску - за и против

Приезд Алексея Навального в Архангельск по графику ожидается уже в конце этой недели. Большой митинг с его участием назначен на 1 октября.

Напомним, данный политик считается главным оппонентом Путина на президентских выборах 2018 года… или выдается за такового.

Однако уже сейчас возникли сложности с местами проведения публичных мероприятий с его участием.

Так, раньше в Архангельске было определено несколько гайд-парков (мест для самовыражений, не требующих предварительного согласования в городской администрации). Однако 13 сентября их число было сокращено. Теперь собираться без страха быть свинченным стражами правопорядка можно только здесь: площадь Терехина в Соломбале, в парке на Ленинградском проспекта (район улицы Галушина), в парке М.В. Ломоносова у Соловецкого камня. Ранее в этот список входили - площадь Профсоюзов, Петровский парк и участок набережной Северной Двины от ТЦ «Прага» до ул. Урицкого

Местом ближайшего воскресного митинга определена площадь Терехина. Наблюдатели уже делают ставки – кто из местных политиков, депутатов и чиновников рискнет встретиться с Навальным, какие СМИ возьмут у него интервью.

Между тем, в Сети разгорелся спор – нужен ли Навальный Архангельску. Вот только два наиболее расхожих полярных мнения:

- Скотство все это со стороны власти! Данное постановление должно вступать через 10 дней после опубликования для возможности ознакомления граждан. Но, суть не в этом, чтоб свободно выразить свое мнение не нужно никакого согласия от власти на выбор места такого выражения. Докатились до ручки уже!

- Ну вот реально, если Навального допустят к выборам я пойму, что у нас не государство, а цирк! Поскольку человека с его прошлым, с судимостью на пушечный выстрел нельзя подпускать к выборам и если это всё же сделают - значит только ради Навального нарушат закон и Конституцию (Основной закон) - и это будет показателем, что в России закон что дышло! Я же хочу, чтобы закон был один для всех! К тому же, вспоминая про его морально-этические человеческие качества, когда он использует ради своих политических целей несовершеннолетних детей - мне страшно становится при мысли, что подобный человек может возглавить страну! Кошмар!

(фото с сайта http://29.ru/ )

 

25 сентябрь 12:47 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (190)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.