Доживём до воскресенья. Нужен ли Навальный Архангельску - за и против

Приезд Алексея Навального в Архангельск по графику ожидается уже в конце этой недели. Большой митинг с его участием назначен на 1 октября.

Напомним, данный политик считается главным оппонентом Путина на президентских выборах 2018 года… или выдается за такового.

Однако уже сейчас возникли сложности с местами проведения публичных мероприятий с его участием.

Так, раньше в Архангельске было определено несколько гайд-парков (мест для самовыражений, не требующих предварительного согласования в городской администрации). Однако 13 сентября их число было сокращено. Теперь собираться без страха быть свинченным стражами правопорядка можно только здесь: площадь Терехина в Соломбале, в парке на Ленинградском проспекта (район улицы Галушина), в парке М.В. Ломоносова у Соловецкого камня. Ранее в этот список входили - площадь Профсоюзов, Петровский парк и участок набережной Северной Двины от ТЦ «Прага» до ул. Урицкого



Местом ближайшего воскресного митинга определена площадь Терехина. Наблюдатели уже делают ставки – кто из местных политиков, депутатов и чиновников рискнет встретиться с Навальным, какие СМИ возьмут у него интервью.

Между тем, в Сети разгорелся спор – нужен ли Навальный Архангельску. Вот только два наиболее расхожих полярных мнения:

- Скотство все это со стороны власти! Данное постановление должно вступать через 10 дней после опубликования для возможности ознакомления граждан. Но, суть не в этом, чтоб свободно выразить свое мнение не нужно никакого согласия от власти на выбор места такого выражения. Докатились до ручки уже!

- Ну вот реально, если Навального допустят к выборам я пойму, что у нас не государство, а цирк! Поскольку человека с его прошлым, с судимостью на пушечный выстрел нельзя подпускать к выборам и если это всё же сделают - значит только ради Навального нарушат закон и Конституцию (Основной закон) - и это будет показателем, что в России закон что дышло! Я же хочу, чтобы закон был один для всех! К тому же, вспоминая про его морально-этические человеческие качества, когда он использует ради своих политических целей несовершеннолетних детей - мне страшно становится при мысли, что подобный человек может возглавить страну! Кошмар!

(фото с сайта http://29.ru/ )