"Яндекс" высоко полёта, или Зачем Путин вышел на молодёжь

Ах, как легко и просто было жить совсем недавно (в масштабах истории)!

Вы помните предвыборную рекламу на советском телевидении, кроме как «не забудьте в воскресенье отдать свой конституционный долг»? Правильно, что не помните. Потому что не было её, в принципе не было. Да и вообще, вся рекламная политика недоразвитого социализма сводилась к одному – у нас все товары самые лучшие, поэтому их на всех не хватает. Отвечаю за то, о чём пишу, моя матушка перед пенсией несколько лет отработала редактором на Студии телерекламы, большего болота в Союзе, кажется не было, в Москве так точно.

Были, конечно, непроходящие ценности, звучавшие и висевшие десятилетиями типа «Летайте самолётами Аэрофлота» или «Храните деньги в сберегательной кассе». Как будто у людей был выбор… а если нет – априори лучшим будет то, что есть.

Ну и какая в подобной философии может быть политическая реклама? Если одна партия, если каждый кандидат лучший из лучших и с проверенной биографией, других никакой трудовой коллектив не выдвинет. Даже от исправительно-трудовой колонии (представим такое) на выборы пойдёт кум Иванов, а не пахан Щербатый. И, заметьте, без всякого давления со стороны… такой был уровень сознательности.

Но вот прошли те времена, изменилась политическая система. На первое место вышло телевидение, как самый общедоступный носитель информации – с ним даже уметь читать необязательно, только кнопки нажимай. О, это был золотой век «Останкино» – по аппаратным ходили эмиссары различных политических движений, расплачивающиеся за монтаж живыми баксами конкретно с исполнителями, а не с их начальством, рекламные ролики в эфире размещались при посредничестве туалетных уборщиц (ей-богу, не преувеличиваю).

Но кто мог тогда подумать, что так живо рванёт вперед интернет, как самоё дешёвое в использовании средство политической рекламы. Уже в конце нулевых некоторые госперевороты на Ближнем Востоке назвали интернетными и смс-ными. Страны, прошу заметить, не самые продвинутые в техническом смысле, не самые успешные в финансовой составляющей… однако сработало без захвата оппозицией телецентров. Что тогда говорить о странах развитого Запада…

… то и говорить. Например, сегодня Кремлю приходится оправдываться за размещение рекламы в социальной сети Facebook, которая по версии американских демократов повлияла на проценты Хиллари Клинтон во время последних президентских выборов: "Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - объясняется пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков с обычным для него выражением лица испуганной выхухоли. Но не без искорки лукавства в широко и невинно распахнутых глазах

Может оно и так. Однако руководство популярной соцсети (товарищ Цукерберг всем заправляет) готово под присягой сообщить Госдепу, что аккаунты, связанные с Россией, в течение двух лет покупали политическую рекламу, в том числе перед прошедшими в ноябре 2016 года президентскими выборами в США. Если в цифрах, то 100 000 долларов было потрачено на 3 000 рекламных сообщений. И если такая мизерная в политическом мире сумма действительно повлияла на исход выборов в главной супердержаве… то это просто революция какая-то – за сто тысяч гринов у нас в России не всегда и старшие по подъезду избираются!

Может, конечно, и врут (Цукер недорого возьмёт). Однако с какого перепуга президент нашей страны вдруг поехал в офис «Яндекса»? Поздравлять с юбилеем, 20 лет парню… в смысле, поисковой системе стукнуло. Помню-помню… Яндекс по телевизору раскручивали непонятными тогда терминами, и я всё понять не мог, что за хрень рекламируют – неужто новую финансовую пирамиду? А оказалась вполне полезная штука, нужно было интернет пораньше освоить.

И всё-таки, первое лицо государства, да какого, едет поздравлять не Министерство обороны, не Байконур, не Мосфильм и даже не Лужники с юбилеем. А какой-то маломатериальный Яндекс, растворённый во Всемирной Сети. Значит, что-то есть в этом Яндексе, чего мы пока не знаем?

Говорят, что этот Яндекс живой пример искусственного интеллекта. Тут нужно сделать уточнение – наш президент совсем не похож на продвинутого пользователя, на то у него Медведев есть. Сам Владимир Владимирович гармонично смотрится за штурвалом… чего угодно, но только не за рулём автомобиля, которому водитель в принципе не нужен. Нет, это слишком сложный пример… Путин говорит по кремлёвской вертушке – да, по айфону последней модели – как-то не очень. И вообще, рабам на галерах айпады не положены по штатному расписанию! Помню, как трогательно смотрелся наш президент, удивлённо рассматривая достаточно давно пущенную в оборот пятитысячную купюру. Такому деньги не нужны… лично я в это верю.

Говорят, во время его визита был шухер с якобы подложенной бомбой. Отличный сценарный ход – кому ещё нужно взрывать какой-то Яндекс, как не вместе с президентом. Сразу должно поднять капитализацию компании – утрём нос Цукеру заодно с Брином. Ну, а сотрудники могут уволиться и засесть за мемуары.

Интересно, знает ли первое лицо хотя бы азы компьютерной грамотности, например, что такое браузер? Или это повод познакомиться с новинками прогресса… затянет, и среди тысяч фейковых страничек Путина в Контакте, Одноклассниках и Инстаграмме появится одна реальная. Останется только гадать – какая.

Ну, а если серьёзно?

Выборы меньше, чем через полгода. По всем прогнозам, Путин побуждает в первом туре. Но, спорить могу, ему нужна абсолютная победа, в которой он сам будет уверен. У президента есть свой ядерный электорат, который проголосует за него при любых обстоятельствах… даже за любого шалопая, на которого он лично укажет перстом. Но есть среди нас молодёжь… которая всё чаще посматривает на сторону (сами знаете, на какую). Та самая молодёжь, что фактически живёт в интернете и где не бывает Путина. Как бы по-быстрому перетащить её на свою сторону, стать для них своим? А нет ничего проще…

…короче, все на выборы!

Леонид Черток