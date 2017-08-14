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Читайте в Итогах недели от 24 сентября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- Парк Серёжиного периода – «Зарядье» становится проклятым местом для коренных москвичей;

- Памятник смерти – изобретатель АК-7.62 как сомнительный символ России;

- В сетях вместе с Путиным – Яндекс как способ перетащить молодёжь на свою сторону;

- Архангельск туристический – столице региона не хватает аутентичной китайской кухни.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39359-itogi-nedeli-s-18-po-24-sentyabrya-2017-goda.html

24 сентябрь 07:53 | : Политика

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