Читайте в Итогах недели от 24 сентября 2017 года (Обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- Парк Серёжиного периода – «Зарядье» становится проклятым местом для коренных москвичей;
- Памятник смерти – изобретатель АК-7.62 как сомнительный символ России;
- В сетях вместе с Путиным – Яндекс как способ перетащить молодёжь на свою сторону;
- Архангельск туристический – столице региона не хватает аутентичной китайской кухни.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/39359-itogi-nedeli-s-18-po-24-sentyabrya-2017-goda.html