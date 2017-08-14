Учения "Запад-2017" - войны не будет?

Недавно в блогах писали о том, что на линии фронта в районе Бахмута наблюдается резкое ослабление сил ЛНР: порядка 300 бойцов НМ ЛНР противостоят 3000 солдат ВСУ. Официальное данное событие было связанное с учениями, которые происходили в непризнанной ЛНР, поэтому защитников Луганска сняли с линии фронта и отправили на полигон.

Тактически беспокойство по поводу ослабления линии фронта в ЛНР оправданно, но стратегически — нет, ибо параллельно с учениями в ЛНР войска МО РФ проводили масштабные учения «Запад-2017», в которых впервые участвовала воссозданная 1-я гвардейская танковая армия (1 ТА).

По итогам учений «Запад-2017» можно говорить о том, что в России появился мощный и быстрый инструмент для военного удара — 1 ТА. Сила этой армии сравнима, а может быть, уже и превосходит силу всей армии Украины! Никому неизвестно откуда будет принуждать к миру 1 ТА Украину, если поступит приказ, а действовать можно и со стороны Харькова, и со стороны Донецка, и со стороны Белоруссии. Поэтому только тот в Киеве, кто идет по пути военного поражения, пойдет войной на Луганск или Донецк, имя в тылу угрозу столице Украины в виде 1 ТА!

Сунь Цзы писал: «Если я не хочу вступать в битву, то даже если я просто прочерчу линию по земле и стану защищать ее, враг не сможет втянуть меня в бой, ибо мы чужие его движению».

Как ни удивительно это может звучать, но если в войсках непризнанных ДНР и ЛНР будет не 35-40 тыс. солдат, как сейчас, а окажется 2-3 тыс. бойцов на всю линию фронта, то и тогда ВСУ на Донецк и Луганск не пойдут.

1 ТА является «чужой для движения ВСУ»: армия Украины окопалась вблизи Донецка и Луганска, а 1 ТА не привязана к местности.

Сунь Цзы писал: «Если я спрошу: когда противник многочисленный, собранный и собирается наступать, как мы должны ответить на это? Я скажу, сперва захвати то, что он любит, и тогда он будет слушать тебя».

Украина любит два города — Киева и Львов, поэтому угроза взятия Киева (или Львова) в кольцо силами 1ТА — вот то, что не даст Киеву отдать приказ ВСУ на наступление на Донбассе, а линия фронта в ЛДНР оказывается аналогом той самой «линии на песке», которую провел Сунь Цзы и которую невозможно перейти.

Ну, а тем скептикам, кто считает, что Россия не вмешается в случае нападения Киева на республики Донбасса, можно порекомендовать внимательно следить за ситуацией в Сирии, где Дамаск с помощью РФ постепенно и неуклонно, используя военную силу и дипломатию, расширяет подконтрольную территорию.

Исходя из вышесказанного, рискну предположить, что, как минимум, в ближайшие месяцы или даже до следующего лета ничего не изменится: большой войны на Донбассе не будет.

Константин Щемелинин, крымский писатель