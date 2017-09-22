Инсайд: Михаил Гмырин займет место спикера горсовета Северодвинска

По информации, полученной ИА RUSNORD от собственных источников, пост спикера Северодвинского городского совета депутатов займет бывший мэр города Михаил Гмырин.

Напомним, ранее Михаил Аркадьевич отказался выдвигаться на третий срок градоначальника, пояснив, что «уходить всегда нужно вовремя».

Также источник редакции сообщает, что договоренность по кандидатуре Гмырина внутри фракции единоросов достигнута и не встретила каких-либо серьёзных возражений.

В то же время остается высокая вероятность того, что через год бывший мэр примет участие в выборах в Архангельское областное Собрание, где он, в случае победы, будет претендовать минимум на пост вице-спикера.

Наблюдатели с одобрением оценивают такую рокировку, мотивируя тем, что год – достаточный срок, чтобы бывший мэр ввёл нового главу «МО Северодвинск» в курс всех городских дел.

(фото с сайта http://tv29.ru/new/index.php/bk-politika/12859-severodvinsk-gotovitsya-ko-vtoromu-prishestviyu-mikhaila-arkadevicha )