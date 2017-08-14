Еще один губернатор уходит в отставку

По сведениям издания «Коммерсант», в ближайшее время покинет свой пост губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Бывший заместитель мэра Москвы Лужкова (ушел на повышение, когда шеф был в фаворе и отправлял ближайшую челядь в «большое плавание» - Шанцев, Босс, Мень…) продержался в этой должности без малого 12 лет, а на последних выборах (2014) набрал 86%.

Тем не менее, Шанцеву ставят в вину непрекращающийся конфликт региональной и городской элит, а также его биологический возраст – за 70 лет.

Договоренность об отставке достигнута на встрече нижегородского губернатора с руководством Администрации президента. Как полагают эксперты, за время до президентских выборов (март 2018) в стране появится еще не менее 10-ти врио… на очереди Самарская область (Меркушкин).

(фото газеты «Коммерсант»)