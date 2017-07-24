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Выборы: Откуда взялись 17 % явки? Из новейшей истории Поморья

Инициаторы изменения закона о формировании органов муниципального самоуправления, в Архангельской области спустя три года, как и было, предсказано, оказались в положении гоголевской унтер-офицерской вдовы.

Один из местных новостных порталов в очередной раз за подписью «анонимного» автора разразился псевдоаналитической статьей на тему системы формирования органов местного самоуправления. Как уже повелось заезженные «аргументы» не выдерживают критики: ни на фоне последних инициатив ГосДумы о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов, ни после разгромной явки в единый день голосования, когда за депутатов представительных органов МСУ в регионе проголосовало 17% избирателей.

Напомню, что принятые в 2014 году Государственной думой изменения в федеральный закон о местном самоуправлении НЕ СОДЕРЖАЛИ требований обязательного НАЗНАЧЕНИЯ глав муниципальных образований. Федеральный закон лишь предоставлял право регионам самостоятельно ВЫБИРАТЬ – какую систему им предпочесть. Более того, ничто не мешало в региональном законе ДЕЛЕГИРОВАТЬ это право муниципалитетам – например, в городе Архангельске решать какую систему предпочесть могли бы сами жители - через референдум. Но этого, как известно не произошло. Причем «псевдоаналитики» не разглядели главной причины принятия закона, лишившего жителей Поморья возможности выбирать местную власть – на что, кстати, не покушались ни Московские великие князья, ни царь Иван Грозный, ни император Петр Великий.

А главная причина в том, что выбранный населением глава Архангельска всегда мог спросить: «А куда идут 25 миллиардов рублей налогов, собранных в НАШЕМ городе?» И когда после ухода в политическое небытие незабвенного обладателя Почетной грамоты Правительства региона и персонального пенсионера Архангельской области Ильи Филипповича Михальчука встал вопрос – чем затыкать оставленные им огромные дыры в областном бюджете, у новых эффективных управленцев не нашлось другого решения, как сделать это за счет единственного города-донора – Архангельска! И за кредиты, и за пенсию бывшему губернатору, взявшему их, до сих пор платят ВСЕ горожане…

Но чтобы осуществить глобальное изъятие у жителей столицы Поморья денег – в объеме до 1,5-2 миллиардов рублей в год, нужен был соответствующий механизм. Поскольку на месте такового не оказалось, нашли его не где-нибудь – а аж в Мордовии. Куда знакомиться с опытом «Сити-менеджмента» возили всех, назначенных «быть желающими»: депутатов, сотрудников финансируемых областным бюджетом СМИ, разного рода «общественников». При этом как -о забыли, чем закончились первые «опыты» по внедрению назначаемых глав. Хотя о том, к чему это в итоге приведет, предупреждали…

Не нужно лукавить, как это делают нынешние «аналитики» – первый «Сити-менеджер» был назначен вовсе не в Онеге. Первыми назначенцами еще при Михальчуке стали главы Мирного, Новой Земли и глава администрации Котласского района. Первые двое в итоге были осуждены по уголовным статьям, а гражданин Апраксин чуть не заморозил весь Котласский район. Глава которого – Светлана Бральнина, первая присягнувшая новой системе, сейчас под следствием. Вот такой был первый итог внедрения Сити-менеджмента в Поморье.

Но важен и другой итог: за 2 года после отмены прямых выборов главы Архангельск потерял не менее 3 миллиардов рублей, которые могли бы пойти на развитие города: на ремонт дорог и дворов, строительство школ и детсадов, реконструкцию коммунальных сетей, обновление парка общественного транспорта. Достаточно сказать, что одна только приостановка областного закона о статусе Архангельска как областного центра лишила горожан 900 млн. рублей в год, которые могли бы пойти на модернизацию городского хозяйства. А это не менее 50 км отремонтированных дорог, или 1000 приведенных в порядок дворов, или три новых детсада! Никто так и не сказал, куда идут средства, получаемые, наконец-то МУП «Водоканал» от повышения тарифов, «дельты» из областного бюджета (400 млн. рублей в год!!!) и инвестпрограммы? Сейчас «общественники» плачутся о том, что область выделяет дополнительные 100 млн. рублей на текущий ремонт дорог в городе только в мае, а сами работы запланированы на октябрь!!! Где были эти «активисты», когда их лишали права самостоятельно выбирать, как развиваться их родному городу?

Итог закономерен и печален – на выборах в органы МСУ в Архангельской области приняло участие едва 17% избирателей. О какой легитимности муниципальной власти в этом случае можно говорить? Понятно, что жители, лишенные права выбирать главу города или района не хотят голосовать и за депутатов, которые с подачи областной власти их этого права лишили. Особенно циничной выглядит ситуация во втором по величине городе региона – Северодвинске. Сначала депутаты, полномочия которых истекают на следующий день, утверждают рекомендованного сверху главу администрации, а уже потом проходят выборы нового состава горсовета. Тем самым избиратели, у которых был хотя бы теоретический шанс через своих представителей повлиять на назначение главы муниципалитета, оказались от этой процедуры отодвинуты…

В связи с этим вспоминается ветхозаветная притча о продаже первородства за чечевичную похлебку. Поморы всегда гордились своей самостоятельностью и независимостью. Своей исторической связью с Великим Новгородом – примером русского народоправства и самостоятельного выбора устроения власти. Почему же сейчас в социальных сетях архангелогородцы задают риторический вопрос – «Нет у города хозяина!» А что мешало отстоять право самостоятельно выбирать главу города – самим быть подлинными хозяевами Архангельска?

Иван Пучинин

 

14 сентябрь 17:32 | : Политика

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