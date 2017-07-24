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Сам себе депутат. Маразм на выборах в Ненецком автономном округе

Поразительный случай произошел в Ненецком автономном округе, ярко характеризующий последствия отмены порога явки на выборах – кандидат проголосовал сам за себя… и победил. Ему даже не пришлось звать на помощь родственников.

Прецедент произошел на выборах в Ельковисочный сельский совет, который состоит из 10 депутатов. Причем пять из них избираются от села Великовисочное.

Конкуренция в последнем была отчаянная – из заявившихся семи кандидатов двое не набрали ни одного голоса (можно представить, как к ним относятся в селе, где все друг друга знают, как облупленных), а за Петра Ивкина был отдан один голос (скорее всего, им же самим), что оказалось вполне достаточно для прохождения в новый состав сельсовет.

Наблюдатели называют это или маразмом, или утонченным издевательством над демократическими принципами.

14 сентябрь 09:46 | : Политика / Скандалы

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