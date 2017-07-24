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Готовится к выпуску 17-й "футбольный" выпуск передачи "Сказки бабушки Галины"

- на выборах в Архангельской области победила Партия пофигистов;

- министр Карпунов перепутал телевизионщиков Первого канала с ОМОНом;

- архангельский блогер Шишов открыл для себя Альберта Энштейна;

- подробности кровавые телебаталии журналиста Азовского с депутатом Пономаревым;

- «жало для Годзиша»… «где всплывет Гмырин»… и другие дружеские подколки от официальной архангельской прессы в адрес муниципальной власти.

Об этом и еще кой о чем вы узнаете из нового выпуска примитивно-несерьезной передачи «Сказки бабушки Галины», сделанной слабеющими силами членов Ассоциации «Вольное дело».

Как обычно вам вешают спагетти на уши Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера), Леонид Черток (RUSNORD).

В данный момент передача находится в процессе монтажа и музыкального оформления.

13 сентябрь 16:51 | : Политика / Экономика / Скандалы

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