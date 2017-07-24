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Тот самый Котлов. Нашлась замена Игорю Скубенко как министру

Вполне вероятно, что освободившееся место министра образования и науки Архангельской области займет Сергей Котлов.

Место освободилось после перехода Игоря Скубенко на должность главы «МО Северодвинск».

Данная кадровая перестановка долго муссировалась в архангельской блогосфере, но именно фамилия Котлова ни разу не всплывала.

О Котлове известно, что он в течении нескольких лет занимал место главы Шенкурского р-на, а до этого там же работал в системе образования, был главой города Шенкурска.

Интересно, что губернатор региона Игорь Орлов прокомментировал данное назначение словами о том, что система управления областью – не закостенелый механизм.

Официальное представление Сергея Котлова в ранге министра должно состояться в ближайшие две недели. Впрочем, это не последняя кадровая перестановка в руководстве областью, которая состоится в первом месяце осени… сейчас редакция проверяет информацию от своих источников.

 (на фото: Сергей Котлов руководит Шенкурским р-ном)

12 сентябрь 13:40 | : Политика

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