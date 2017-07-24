Он сказал: "С Богом". Игорь Скубенко стал главой Северодвинска

Сегодня в зале заседаний администрации города состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Северодвинска Игоря Скубенко.

На церемонии присутствовали губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, главный федеральный инспектор Владимир Иевлев, мэр Северодвинска Михаил Гмырин, депутаты, руководители предприятий и организаций города, представители силовых структур и военные, бизнеса и общественных организаций, ветераны и почётные граждане Северодвинска.

Решение Совета депутатов Северодвинска об избрании Игоря Скубенко главой города озвучил председатель Совета депутатов Владимир Мелёхин:

- В соответствии с уставом Северодвинска и решением Совета депутатов Северодвинска от 27 апреля 2017 года № 24 проведен конкурс на должность главы муниципального образования «Северодвинск». На заседании Совета депутатов Северодвинска 7 сентября 2017 года принято решение № 66 «Об избрании главы муниципального образования «Северодвинск». В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления» и уставом Северодвинска главой муниципального образования «Северодвинск» избран Скубенко Игорь Васильевич.

Владимир Мелёхин вручил Игорю Скубенко удостоверение главы Северодвинска. Положив правую руку на Конституцию РФ и устав Северодвинска, Игорь Васильевич произнёс слова присяги при вступлении в должность:

- Я, Скубенко Игорь Васильевич, вступая в должность главы Северодвинска, клянусь добросовестно исполнять обязанности главы Северодвинска, защищать интересы жителей Северодвинска, уважать и соблюдать права человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав и законы Архангельской области, устав Северодвинска, а также заявляю, что залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и моя ответственность перед законами, действующими в Российской Федерации.

Первым нового главу города корабелов со вступлением в должность поздравил губернатор Архангельской области Игорь Орлов:

- Сегодня мы вверяем судьбу Северодвинска, Города трудовой доблести и славы в ваши руки. Я уверен, что новая страница в истории города, которая сегодня начинается, будет соответствовать ожиданиям жителей. По работе в правительстве знаю вас как человека принципиального, честного. Уверен, все ваши лучшие качества будут проявлены на новом посту. Город требует продолжения проектов и программ, начатых в предыдущем периоде. Северодвинск ждёт новых свершений. Желаю вам мудрости, терпения и доверия горожан, - выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

- Этот ответственный пост, требующей очень много работы. Каждый шаг будет отслеживаться земляками. Уверен, тот опыт, который вы приобрели на посту министра, позволит вам исполнить намеченные планы, - отметил председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.

От лица Администрации Президента Российской Федерации, полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе выступил главный федеральный инспектор в Архангельской области Владимир Иевлев:

- Северодвинск - морская, технологическая и интеллектуальная столица области. Необходимо постоянная поддержка его на высоком уровне. Федеральные органы власти окажут вам необходимую поддержку на этом посту.

С поздравлением нового главы выступил мэр Северодвинска Михаил Гмырин.

- Северодвинск действительно уникальный город, руководить им почётно и ответственно, - подчеркнул Михаил Гмырин. - У вас есть опыт, желание работать. Значит, обязательно всё получится!

С ответным словом к присутствующим обратился глава Северодвинска Игорь Скубенко:

- В каждом слове, каждой строчке присяги, которую я произнёс, говорится о том высоком статусе и ответственности должности, в которую я сегодня вступаю. Моя команда будет работать в высоком темпе с первых же дней, контроль будет жёстким. По-другому я работать не умею. Присутствующим коллегам из федеральных органов, силовых структур я также могу гарантировать, что буду вашим союзником, потому что заинтересован в социально-экономической и политической стабильности на территории города. Всем гражданам, руководителям предприятий, малому и среднему бизнесу, общественным объединениям хочу сказать, что вы все - большая команда, команда главы города, представителей, которые будут работать со мной. Я очень надеюсь, что мы хорошо поработаем. С Богом! Вперёд!

На этой же встрече глава региона отметил особые заслуги в развитии города Михаила Гмырина.

- Я считаю своим долгом сказать слова благодарности Михаилу Аркадьевичу, - выступил Игорь Орлов. - Безусловно, прошедшие годы войдут в историю как «эпоха Гмырина», человека, который самоотверженно трудился на своём посту и сделал многое для того, чтобы город развивался и процветал.

За эффективное руководство муниципальным образованием и активную социально-экономическую политику, направленную на повышение уровня и качества жизни населения города Северодвинска, Михаил Гмырин награждён Почётной грамотой губернатора Архангельской области и нагрудным знаком.

(по материалам северодвинской мэрии)