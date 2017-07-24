Ольга ОСИЦЫНА: "Большинство избирателей прошли мимо выборов"

Лидер фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына обращает внимание на повторяющуюся из года в год тенденцию – избирателям малоинтересны выборы местного уровня.

- Выборы 10 сентября состоялись, их результат был вполне ожидаем. Из 334 замещаемых мандатов на прошедших муниципальных выборах у Единой России 207, на втором месте по области лидировала партия ЛДПР - 32 мандата. Последние выборы, проходящие в регионе, показывают устойчивый рост доверия к партии ЛДПР, и это заслуга лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского, наших кураторов, депутатов Государственной Думы Ярослава Нилова и Олега Лаврова, а также предвыборной работы самих кандидатов от партии.

Хочу сказать, что в преддверии президентской компании 2018 года выборы в нашем регионе прошли без серьезных нарушений. Честные и законные способы мобилизации избирателей - основа для выборов в 2018 году. Показатель явки типичен для муниципальных выборов в сентябре. Явка в 18 процентов указывает на то, что большинство избирателей прошли мимо выборов. Считаю это тревожным звонком, потому что то, о чем думает большинство избирателей, неизвестно власти.

Математика наука точная, с ней спорить бесполезно. Из 334 мандатов только 32 у ЛДПР, 21 - КПРФ, 17 - СР, 207 - Единая Россия и 57 – самовыдвиженцев (интересно, в какой фракции окажется большинство этих независимых). Единая Россия сохранила контроль над муниципальным фильтром, а победа оппозиции только указала на легитимность выборного процесса.

Я поздравляю всех прошедших в муниципальную власть депутатов и хочу пожелать им плодотворной работы на благо Архангельской области.